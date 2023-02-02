В 1 сезоне сериала «Фриридж» в центре событий оказываются сестры Инес и Глория, которые всю жизнь только и делают, что постоянно конкурируют друг с другом. Создается впечатление, что ничто не способно заставить их пренебречь любимым занятием. Даже то обстоятельство, что в жизни молодых девушек наступила пора серьезно задуматься о своем будущем и принять первые взрослые решения о дальнейшем жизненном пути, никак не повлияло на героинь. Они снова с энтузиазмом вовлекаются в очередную сомнительную ситуацию, нарываются на приключения и планируют отлично повеселиться. Правда, опасностей им тоже не избежать...