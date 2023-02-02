Menu
Freeridge 2023, season 1

Freeridge season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Freeridge Seasons Season 1

Freeridge 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Freeridge" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Фриридж» в центре событий оказываются сестры Инес и Глория, которые всю жизнь только и делают, что постоянно конкурируют друг с другом. Создается впечатление, что ничто не способно заставить их пренебречь любимым занятием. Даже то обстоятельство, что в жизни молодых девушек наступила пора серьезно задуматься о своем будущем и принять первые взрослые решения о дальнейшем жизненном пути, никак не повлияло на героинь. Они снова с энтузиазмом вовлекаются в очередную сомнительную ситуацию, нарываются на приключения и планируют отлично повеселиться. Правда, опасностей им тоже не избежать...

Series rating

5.6
Rate 11 votes
Freeridge List of episodes TV series release schedule
Season 1
The Box
Season 1 Episode 1
2 February 2023
Cake
Season 1 Episode 2
2 February 2023
Cinnamon
Season 1 Episode 3
2 February 2023
Dead Mom
Season 1 Episode 4
2 February 2023
Edward Claw Hands
Season 1 Episode 5
2 February 2023
Revenge
Season 1 Episode 6
2 February 2023
Karmic Coincidence
Season 1 Episode 7
2 February 2023
Thanksgiving
Season 1 Episode 8
2 February 2023
TV series release schedule
