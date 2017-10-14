В 1-м сезоне сериала «Блэк» Кан Ха-рам с детства считают изгоем. Дело в том, что у странной нелюдимой девочки есть пугающий мистический дар: она имеет связь с Миром Жнецов и может предсказывать смерти других людей, так как всегда видит приближение Жнеца. Никому не хочется знать дату своей гибели, поэтому девушки все сторонятся. Так происходит, пока ее не замечает молодой веселый детектив Хан Му-ган. Когда она пытается предостеречь пассажиров о грядущей авиакатастрофе, этот парень решает поверить ее словам. Тем более в его безнадежном расследовании как раз не помешает немного чудес. Но Кан Ха-рам узнает в нем бывшего одноклассника и свою первую любовь.