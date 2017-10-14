Menu
Beulraek 16+
Season premiere 14 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 18
Runtime 24 hours 0 minute
В 1-м сезоне сериала «Блэк» Кан Ха-рам с детства считают изгоем. Дело в том, что у странной нелюдимой девочки есть пугающий мистический дар: она имеет связь с Миром Жнецов и может предсказывать смерти других людей, так как всегда видит приближение Жнеца. Никому не хочется знать дату своей гибели, поэтому девушки все сторонятся. Так происходит, пока ее не замечает молодой веселый детектив Хан Му-ган. Когда она пытается предостеречь пассажиров о грядущей авиакатастрофе, этот парень решает поверить ее словам. Тем более в его безнадежном расследовании как раз не помешает немного чудес. Но Кан Ха-рам узнает в нем бывшего одноклассника и свою первую любовь.

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 October 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
15 October 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 October 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 October 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
28 October 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 October 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
4 November 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
5 November 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
11 November 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
12 November 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
18 November 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
19 November 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
25 November 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
26 November 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
2 December 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
3 December 2017
Episode 17
Season 1 Episode 17
9 December 2017
Episode 18
Season 1 Episode 18
10 December 2017
