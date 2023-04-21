В 3 сезоне сериала «Брак по-индийски» сваха Сима Тапария по-прежнему помогает одиноким людям обрести вторую половинку. Аршнил и Ринкль отправляются на первое свидание. Начало их отношений выглядит многообещающе. Очаровательная, но болтливая девушка, с которой знакомится Шитал, заставляет его задуматься о своем будущем. После нескольких не самых удачных свиданий Шитал беспокоится о саботаже. Винеш, новый клиент Симы, встречает девушку, которая может стать его потенциальной супругой. Открываясь Ааше, Вирал замечает, как она открывается с лучшей стороны. Все еще пытаясь найти любовь, Винеш наконец решается на перемены.