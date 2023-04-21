Menu
Indian Matchmaking (2020), season 3

Indian Matchmaking season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Indian Matchmaking Seasons Season 3

Indian Matchmaking 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 21 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 56 minutes
"Indian Matchmaking" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Брак по-индийски» сваха Сима Тапария по-прежнему помогает одиноким людям обрести вторую половинку. Аршнил и Ринкль отправляются на первое свидание. Начало их отношений выглядит многообещающе. Очаровательная, но болтливая девушка, с которой знакомится Шитал, заставляет его задуматься о своем будущем. После нескольких не самых удачных свиданий Шитал беспокоится о саботаже. Винеш, новый клиент Симы, встречает девушку, которая может стать его потенциальной супругой. Открываясь Ааше, Вирал замечает, как она открывается с лучшей стороны. Все еще пытаясь найти любовь, Винеш наконец решается на перемены.

TV Show rating

6.2
Rate 13 votes
6.3 IMDb
Indian Matchmaking List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Husband-in-Waiting
Season 3 Episode 1
21 April 2023
Take the Bobby
Season 3 Episode 2
21 April 2023
An ABCD
Season 3 Episode 3
21 April 2023
A Top Knot Appreciator
Season 3 Episode 4
21 April 2023
Is Costco a Hobby?
Season 3 Episode 5
21 April 2023
Wills and Whims and Fancies
Season 3 Episode 6
21 April 2023
Daddy's Little Tall Girl
Season 3 Episode 7
21 April 2023
Marry Me
Season 3 Episode 8
21 April 2023
TV series release schedule
