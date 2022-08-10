Во 2 сезоне сериала «Брак по-индийски» сваха Сима Тапария продолжает сводить людей, желающих вступить в договорной союз. Главная героиня знакомится с Акшаем, холостяком из небольшого городка, в котором выбор представительниц прекрасного пола весьма ограничен. Тем временем некоторые из бывших клиентов Симы возвращаются к ней с новыми запросами и надеждами. Сима убеждает Акшая изменить свое мышление относительно разногласий Нади и Вишала. Новый клиент Вирал рассказывает Симе о том, какой должна быть его будущая супруга. Затем он отправляется на первое свидание с претенденткой на его сердце. Тем временем Нади ждет сюрприз в Калифорнии.