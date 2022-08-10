Menu
Indian Matchmaking (2020), season 2

Season premiere 10 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 56 minutes
"Indian Matchmaking" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Брак по-индийски» сваха Сима Тапария продолжает сводить людей, желающих вступить в договорной союз. Главная героиня знакомится с Акшаем, холостяком из небольшого городка, в котором выбор представительниц прекрасного пола весьма ограничен. Тем временем некоторые из бывших клиентов Симы возвращаются к ней с новыми запросами и надеждами. Сима убеждает Акшая изменить свое мышление относительно разногласий Нади и Вишала. Новый клиент Вирал рассказывает Симе о том, какой должна быть его будущая супруга. Затем он отправляется на первое свидание с претенденткой на его сердце. Тем временем Нади ждет сюрприз в Калифорнии.

TV Show rating

6.2
Rate 13 votes
6.3 IMDb
I've Dated Lots of Chicks
Season 2 Episode 1
10 August 2022
Be a Boss, Marry a Boss, Build an Empire
Season 2 Episode 2
10 August 2022
Ovo-lacto-semi-vegetarian
Season 2 Episode 3
10 August 2022
I Love You Like a Friend
Season 2 Episode 4
10 August 2022
The Looks of Clint Eastwood
Season 2 Episode 5
10 August 2022
Very Chulbuli
Season 2 Episode 6
10 August 2022
All The Bases Covered
Season 2 Episode 7
10 August 2022
I Feel Like He's The One
Season 2 Episode 8
10 August 2022
