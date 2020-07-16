Menu
Indian Matchmaking (2020), season 1

Indian Matchmaking 12+
Season premiere 16 July 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 56 minutes
В 1 сезоне сериала «Брак по-индийски» сваха Сима Тапария из Мумбаи занимается подбором пары для американских и индийских клиентов. Она всегда отправляется в гости к своим клиентам, а также нередко встречается с родителями тех, кто ищет пару. По долгу службы Сима имеет дело с разными людьми и сталкивается с многообразием их требований. Будучи высококлассным профессионалом, главная героиня умеет угодить каждому клиенту, даже самому привередливому. Ей попадаются тихие и спокойные девушки, общительные и активные дамы, а также откровенно токсичные особы, которые мечтают о богатом муже из высшего общества.

6.2
Rate 13 votes
6.3 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Slim, Trim and Educated
Season 1 Episode 1
16 July 2020
Just Find Me Someone!
Season 1 Episode 2
16 July 2020
I'm Trying My Best!
Season 1 Episode 3
16 July 2020
I Want to See You Again
Season 1 Episode 4
16 July 2020
Take the Elephant Out of the Room
Season 1 Episode 5
16 July 2020
It's High Time
Season 1 Episode 6
16 July 2020
Marriages Are Breaking like Biscuits
Season 1 Episode 7
16 July 2020
Adjustment and Compromise
Season 1 Episode 8
16 July 2020
