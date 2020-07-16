В 1 сезоне сериала «Брак по-индийски» сваха Сима Тапария из Мумбаи занимается подбором пары для американских и индийских клиентов. Она всегда отправляется в гости к своим клиентам, а также нередко встречается с родителями тех, кто ищет пару. По долгу службы Сима имеет дело с разными людьми и сталкивается с многообразием их требований. Будучи высококлассным профессионалом, главная героиня умеет угодить каждому клиенту, даже самому привередливому. Ей попадаются тихие и спокойные девушки, общительные и активные дамы, а также откровенно токсичные особы, которые мечтают о богатом муже из высшего общества.