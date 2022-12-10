Во 2 сезоне сериала «В свободном улете» продолжается оригинальная скетч-комедия Теренса Нэнса о жизни в современной Америке. В мире есть немало людей, которые всеми силами игнорируют незначительные проблемы, происходящие каждый день. Тем не менее эти сложности оказывают большое влияние на жизнь общества. Теренс Нэнс хочет продемонстрировать, как ведут себя простые американцы в трудных ситуациях и почему они реагируют так, а не иначе. Кроме того, его проект является метким высказыванием о медиасреде 21-го столетия. Авторы шоу хотят раскрыть глаза зрителей на множество вещей, о которых они даже не задумывались ранее.