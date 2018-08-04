В 1 сезоне сериала «В свободном улете» Теренс Нэнс представляет свой новый проект до того, как его останавливают сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка. Он включает в себя фрагменты передачи «Все умирают!», которое транслируется по кабельному телевидению, рекламный ролик мази от «белых мыслей» и ток-шоу о сексе в сообществе чернокожих американцев. В следующем эпизоде в центре событий оказывается афроамериканец, который попадает в тюрьму. Семья обсуждает громкое дело о насилии со стороны полиции, а участников игрового шоу «Площади Хотепа» спрашивают, распространяется ли вторая поправка на чернокожих.