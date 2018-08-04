Menu
Season premiere 4 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Random Acts of Flyness" season 1 description

В 1 сезоне сериала «В свободном улете» Теренс Нэнс представляет свой новый проект до того, как его останавливают сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка. Он включает в себя фрагменты передачи «Все умирают!», которое транслируется по кабельному телевидению, рекламный ролик мази от «белых мыслей» и ток-шоу о сексе в сообществе чернокожих американцев. В следующем эпизоде в центре событий оказывается афроамериканец, который попадает в тюрьму. Семья обсуждает громкое дело о насилии со стороны полиции, а участников игрового шоу «Площади Хотепа» спрашивают, распространяется ли вторая поправка на чернокожих.

6.6
6.9 IMDb
What Are Your Thoughts Raising Free Black Children?
Season 1 Episode 1
4 August 2018
Two Piece and a Biscuit
Season 1 Episode 2
11 August 2018
They Got Some S**t That'll Blow Out Our Back
Season 1 Episode 3
18 August 2018
Items Outside the Shelter But Within Reach
Season 1 Episode 4
25 August 2018
I Tried to Tell My Therapist About My Dreams
Season 1 Episode 5
1 September 2018
They Won't Go When I Go
Season 1 Episode 6
8 September 2018
