Gireumjin Mello 16+
Season premiere 7 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 38
Runtime 22 hours 10 minutes
"Gireumjin Mello" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Вок любви» знаменитый кулинар открывает ресторан в Южной Корее, но бизнес прогорает. Главный герой находится на грани банкротства. Молодая и весьма привлекательная девушка по имени Дан Сэ У тем временем отказывается от денег, которые дарят ей гости на свадьбе. Тогда ее отец вручает ей чек на крупную сумму денег в качестве «пособия» молодоженам. Главная героиня ведет типичный образ жизни светской дамы и откровенно скучает. Но однажды все меняется, когда она случайно ест китайскую лапшу в местном ресторанчике. Ее приготовил тот самый Со Пхун, которому пришлось устроиться поваром в небольшое заведение с китайской кухней.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb
"Gireumjin Mello" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 May 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 May 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 May 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 May 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 May 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 May 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 May 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
15 May 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
21 May 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
21 May 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
22 May 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
22 May 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
28 May 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
28 May 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
29 May 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
29 May 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
4 June 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
4 June 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
5 June 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
5 June 2018
Episode 21
Season 1 Episode 21
11 June 2018
Episode 22
Season 1 Episode 22
11 June 2018
Episode 23
Season 1 Episode 23
25 June 2018
Episode 24
Season 1 Episode 24
25 June 2018
Episode 25
Season 1 Episode 25
26 June 2018
Episode 26
Season 1 Episode 26
26 June 2018
Episode 27
Season 1 Episode 27
2 July 2018
Episode 28
Season 1 Episode 28
2 July 2018
Episode 29
Season 1 Episode 29
3 July 2018
Episode 30
Season 1 Episode 30
3 July 2018
Episode 31
Season 1 Episode 31
9 July 2018
Episode 32
Season 1 Episode 32
9 July 2018
Episode 33
Season 1 Episode 33
10 July 2018
Episode 34
Season 1 Episode 34
10 July 2018
Episode 35
Season 1 Episode 35
16 July 2018
Episode 36
Season 1 Episode 36
16 July 2018
Episode 37
Season 1 Episode 37
17 July 2018
Episode 38
Season 1 Episode 38
17 July 2018
