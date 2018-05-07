В 1 сезоне сериала «Вок любви» знаменитый кулинар открывает ресторан в Южной Корее, но бизнес прогорает. Главный герой находится на грани банкротства. Молодая и весьма привлекательная девушка по имени Дан Сэ У тем временем отказывается от денег, которые дарят ей гости на свадьбе. Тогда ее отец вручает ей чек на крупную сумму денег в качестве «пособия» молодоженам. Главная героиня ведет типичный образ жизни светской дамы и откровенно скучает. Но однажды все меняется, когда она случайно ест китайскую лапшу в местном ресторанчике. Ее приготовил тот самый Со Пхун, которому пришлось устроиться поваром в небольшое заведение с китайской кухней.