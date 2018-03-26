В 1 сезоне сериала «Дзен-дневники Гарри Шендлинга» Джадд Апатоу представляет эмоциональный, состоящий из двух частей взгляд на жизнь, профессиональную деятельность и внутренние противоречия своего любимого наставника, известного стендап-комика и актера Гарри Шендлинга. Документальный проект во многом основан на личных дневниках героя. Четырехчасовой эпик позволит зрителям погрузиться в мир ныне покойного комедийного артиста. Проект включает в себя беседы с десятками популярных персон, отрывки из записей Шендлинга, уникальные архивные кадры, которые в совокупности складываются в его подробный портрет.