Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Zen Diaries of Garry Shandling 2018, season 1

The Zen Diaries of Garry Shandling season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Zen Diaries of Garry Shandling Seasons Season 1

The Zen Diaries of Garry Shandling 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 2
Runtime 4 hours 0 minute
"The Zen Diaries of Garry Shandling" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дзен-дневники Гарри Шендлинга» Джадд Апатоу представляет эмоциональный, состоящий из двух частей взгляд на жизнь, профессиональную деятельность и внутренние противоречия своего любимого наставника, известного стендап-комика и актера Гарри Шендлинга. Документальный проект во многом основан на личных дневниках героя. Четырехчасовой эпик позволит зрителям погрузиться в мир ныне покойного комедийного артиста. Проект включает в себя беседы с десятками популярных персон, отрывки из записей Шендлинга, уникальные архивные кадры, которые в совокупности складываются в его подробный портрет.

Series rating

8.3
Rate 11 votes
8.4 IMDb
"The Zen Diaries of Garry Shandling" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
26 March 2018
Part 2
Season 1 Episode 2
27 March 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more