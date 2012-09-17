Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
The Mob Doctor 2012 - 2013, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
The Mob Doctor
Seasons
Season 1
The Mob Doctor
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
17 September 2012
Production year
2012
Number of episodes
13
Runtime
9 hours 19 minutes
Series rating
6.9
Rate
20
votes
6.5
IMDb
"The Mob Doctor" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1
Episode 1
17 September 2012
Family Secrets
Season 1
Episode 2
24 September 2012
Protect and Serve
Season 1
Episode 3
1 October 2012
Change of Heart
Season 1
Episode 4
8 October 2012
Legacy
Season 1
Episode 5
5 November 2012
Complications
Season 1
Episode 6
12 November 2012
Turf War
Season 1
Episode 7
19 November 2012
Game Changers
Season 1
Episode 8
26 November 2012
Fluid Dynamics
Season 1
Episode 9
3 December 2012
Confessions
Season 1
Episode 10
29 December 2012
Sibling Rivalry
Season 1
Episode 11
31 December 2012
Resurrection
Season 1
Episode 12
5 January 2013
Life and Death
Season 1
Episode 13
7 January 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree