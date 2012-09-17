Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Mob Doctor 2012 - 2013, season 1

The Mob Doctor season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Mob Doctor Seasons Season 1

The Mob Doctor 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes

Series rating

6.9
Rate 20 votes
6.5 IMDb
"The Mob Doctor" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
17 September 2012
Family Secrets
Season 1 Episode 2
24 September 2012
Protect and Serve
Season 1 Episode 3
1 October 2012
Change of Heart
Season 1 Episode 4
8 October 2012
Legacy
Season 1 Episode 5
5 November 2012
Complications
Season 1 Episode 6
12 November 2012
Turf War
Season 1 Episode 7
19 November 2012
Game Changers
Season 1 Episode 8
26 November 2012
Fluid Dynamics
Season 1 Episode 9
3 December 2012
Confessions
Season 1 Episode 10
29 December 2012
Sibling Rivalry
Season 1 Episode 11
31 December 2012
Resurrection
Season 1 Episode 12
5 January 2013
Life and Death
Season 1 Episode 13
7 January 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more