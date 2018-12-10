В 1 сезоне сериала «Белка и Стрелка: Тайны космоса» решительные и мужественные космонавты исследуют загадочную поверхность Луны, пытаются разгадать многочисленные тайны космоса, а также попадают в захватывающие приключения и проверят свою дружбу на прочность. На Луне создали новейшую станцию, и лучшие космонавты из Америки и России выдвинулись туда. Отважные космонавты изучают спутник Земли и выполняют ответственные поручения от начальства из научного центра. Руководителем команды становится строгий пес Казбек, а членами экипажа — легендарные собаки Белка и Стрелка и их друзья.