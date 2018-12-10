Menu
Белка и Стрелка. Тайны космоса 6+
Title Сезон 1
Season premiere 10 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 5
Runtime 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Белка и Стрелка: Тайны космоса» решительные и мужественные космонавты исследуют загадочную поверхность Луны, пытаются разгадать многочисленные тайны космоса, а также попадают в захватывающие приключения и проверят свою дружбу на прочность. На Луне создали новейшую станцию, и лучшие космонавты из Америки и России выдвинулись туда. Отважные космонавты изучают спутник Земли и выполняют ответственные поручения от начальства из научного центра. Руководителем команды становится строгий пес Казбек, а членами экипажа — легендарные собаки Белка и Стрелка и их друзья.

Season 1
Лунотряска
Season 1 Episode 1
10 December 2018
Грунтоспорт
Season 1 Episode 2
24 December 2018
Пропавшие вещи
Season 1 Episode 3
9 January 2019
Невесо и Гравита
Season 1 Episode 4
22 January 2019
Лунные тайны
Season 1 Episode 5
5 February 2019
