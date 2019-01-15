В 1-м сезоне сериала «Тень: Жуткие истории от Раскина Бонда» Ник отправляется на свидание с девушкой своей мечты. Во время прогулки начинается снегопад, и Джули замерзает. Парень укрывает ее своим пальто и провожает домой. Он просит ее вернуть пальто на другой день, не зная, что этот день для нее никогда не наступит. Тем временем в старинном саду молодые люди часто видят силуэт прекрасной незнакомки. Ее зовут Роза, и не влюбиться с нее с первого взгляда буквально невозможно. Однако у нее есть тайна: она гуляет не одна… а в компании других призраков, которые, как и она сама, давно мертвы. А Уша спасается от грозы в жутких развалинах.