Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Parchhayee: Ghost Stories by Ruskin Bond 2019, season 1

Parchhayee: Ghost Stories by Ruskin Bond season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Parchhayee: Ghost Stories by Ruskin Bond Seasons Season 1

Parchhayee: Ghost Stories by Ruskin Bond 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Parchhayee: Ghost Stories by Ruskin Bond" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тень: Жуткие истории от Раскина Бонда» Ник отправляется на свидание с девушкой своей мечты. Во время прогулки начинается снегопад, и Джули замерзает. Парень укрывает ее своим пальто и провожает домой. Он просит ее вернуть пальто на другой день, не зная, что этот день для нее никогда не наступит. Тем временем в старинном саду молодые люди часто видят силуэт прекрасной незнакомки. Ее зовут Роза, и не влюбиться с нее с первого взгляда буквально невозможно. Однако у нее есть тайна: она гуляет не одна… а в компании других призраков, которые, как и она сама, давно мертвы. А Уша спасается от грозы в жутких развалинах.

Series rating

5.2
Rate 11 votes
5.3 IMDb
"Parchhayee: Ghost Stories by Ruskin Bond" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Ghost in the Garden
Season 1 Episode 1
15 January 2019
The Wind on the Haunted Hill
Season 1 Episode 2
21 January 2019
The Overcoat
Season 1 Episode 3
14 February 2019
Wilson's Bridge
Season 1 Episode 4
26 February 2019
Astley Ka Intezaar
Season 1 Episode 5
15 March 2019
Qatl-E-Aam
Season 1 Episode 6
25 March 2019
Topaz
Season 1 Episode 7
12 April 2019
Ganpat's Story
Season 1 Episode 8
26 April 2019
Night of the Millennium
Season 1 Episode 9
15 May 2019
Face in the Dark
Season 1 Episode 10
24 May 2019
Living with the Dead
Season 1 Episode 11
10 June 2019
Whispering in the Dark
Season 1 Episode 12
25 June 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more