Gumbeobnamnyeo season 2 watch online

Gumbeobnamnyeo season 2 poster
Gumbeobnamnyeo 16+
Season premiere 3 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"Gumbeobnamnyeo" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Напарники» главный прокурор оказывается под давлением корпорации «Сун Чжин» и пытается замести следы, ведущие к истинному преступнику. У Бэк Бома запрашивают срочное вскрытие изуродованного до неузнаваемости трупа. «Джоном Доу» оказывается доктор Кей, который раньше сотрудничал с прокуратурой. Доджи решает провести экстренный обыск в доме убитого, игнорируя решение начальства оставить все как есть. По мере того как расследование приближается к личности Чан Хола, Ын Соль все больше начинает подозревать неладное. Девушка хочет подойти к делу с другой стороны, но не получает поддержки среди коллег.

Series rating

8.0
Rate 16 votes
8.2 IMDb
"Gumbeobnamnyeo" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
3 June 2019
Episode 2
Season 2 Episode 2
3 June 2019
Episode 3
Season 2 Episode 3
4 June 2019
Episode 4
Season 2 Episode 4
4 June 2019
Episode 5
Season 2 Episode 5
10 June 2019
Episode 6
Season 2 Episode 6
10 June 2019
Episode 7
Season 2 Episode 7
11 June 2019
Episode 8
Season 2 Episode 8
11 June 2019
Episode 9
Season 2 Episode 9
17 June 2019
Episode 10
Season 2 Episode 10
17 June 2019
Episode 11
Season 2 Episode 11
18 June 2019
Episode 12
Season 2 Episode 12
18 June 2019
Episode 13
Season 2 Episode 13
24 June 2019
Episode 14
Season 2 Episode 14
24 June 2019
Episode 15
Season 2 Episode 15
25 June 2019
Episode 16
Season 2 Episode 16
25 June 2019
Episode 17
Season 2 Episode 17
1 July 2019
Episode 18
Season 2 Episode 18
1 July 2019
Episode 19
Season 2 Episode 19
2 July 2019
Episode 20
Season 2 Episode 20
2 July 2019
Episode 21
Season 2 Episode 21
8 July 2019
Episode 22
Season 2 Episode 22
8 July 2019
Episode 23
Season 2 Episode 23
9 July 2019
Episode 24
Season 2 Episode 24
9 July 2019
Episode 25
Season 2 Episode 25
15 July 2019
Episode 26
Season 2 Episode 26
15 July 2019
Episode 27
Season 2 Episode 27
16 July 2019
Episode 28
Season 2 Episode 28
16 July 2019
Episode 29
Season 2 Episode 29
23 July 2019
Episode 30
Season 2 Episode 30
23 July 2019
Episode 31
Season 2 Episode 31
29 July 2019
Episode 32
Season 2 Episode 32
29 July 2019
