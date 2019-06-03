Во 2-м сезоне сериала «Напарники» главный прокурор оказывается под давлением корпорации «Сун Чжин» и пытается замести следы, ведущие к истинному преступнику. У Бэк Бома запрашивают срочное вскрытие изуродованного до неузнаваемости трупа. «Джоном Доу» оказывается доктор Кей, который раньше сотрудничал с прокуратурой. Доджи решает провести экстренный обыск в доме убитого, игнорируя решение начальства оставить все как есть. По мере того как расследование приближается к личности Чан Хола, Ын Соль все больше начинает подозревать неладное. Девушка хочет подойти к делу с другой стороны, но не получает поддержки среди коллег.