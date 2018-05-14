В 1-м сезоне сериала «Напарники» Ын Соль оканчивает полицейскую академию и устраивается на работу своей мечты: она становится прокурором. Девушка верит в лучшие проявления человечности и надеется, что на этом месте она сможет спасать невинных и карать злодеев. Однако первый же день в прокуратуре разочаровывает ее. Коллегами героини становятся бездельник с вечными желудочными проблемами и сонная дама медвежьих габаритов. Причем никто из них давно не стремится спасать жизни. Получив свое первое дело, Ын Соль направляется в морг за консультацией судмедэксперта. Им оказывается замкнутый социопат Бэк Бом.