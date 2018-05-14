Menu
Gumbeobnamnyeo season 1 watch online

Gumbeobnamnyeo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gumbeobnamnyeo Seasons Season 1

Gumbeobnamnyeo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"Gumbeobnamnyeo" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Напарники» Ын Соль оканчивает полицейскую академию и устраивается на работу своей мечты: она становится прокурором. Девушка верит в лучшие проявления человечности и надеется, что на этом месте она сможет спасать невинных и карать злодеев. Однако первый же день в прокуратуре разочаровывает ее. Коллегами героини становятся бездельник с вечными желудочными проблемами и сонная дама медвежьих габаритов. Причем никто из них давно не стремится спасать жизни. Получив свое первое дело, Ын Соль направляется в морг за консультацией судмедэксперта. Им оказывается замкнутый социопат Бэк Бом.

Series rating

8.0
Rate 16 votes
8.2 IMDb
"Gumbeobnamnyeo" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 May 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 May 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 May 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 May 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 May 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
21 May 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 May 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 May 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
28 May 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
28 May 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
29 May 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
29 May 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
4 June 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
4 June 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
5 June 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
5 June 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
11 June 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
11 June 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
25 June 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
25 June 2018
Episode 21
Season 1 Episode 21
3 July 2018
Episode 22
Season 1 Episode 22
3 July 2018
Episode 23
Season 1 Episode 23
3 July 2018
Episode 24
Season 1 Episode 24
3 July 2018
Episode 25
Season 1 Episode 25
9 July 2018
Episode 26
Season 1 Episode 26
9 July 2018
Episode 27
Season 1 Episode 27
10 July 2018
Episode 28
Season 1 Episode 28
10 July 2018
Episode 29
Season 1 Episode 29
16 July 2018
Episode 30
Season 1 Episode 30
16 July 2018
Episode 31
Season 1 Episode 31
17 July 2018
Episode 32
Season 1 Episode 32
17 July 2018
TV series release schedule
