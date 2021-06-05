Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Yan Zhi Zhai 2021, season 1

Yan Zhi Zhai season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yan Zhi Zhai Seasons Season 1

Yan Zhi Zhai 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Yan Zhi Zhai" season 1 description

Мир Цзянху — это враждующие кланы, искусство рукопашного боя, тайные техники и борьба за власть. Один из самых жестоких преступников Бойе Цзинсин не только уничтожил весь свой клан, но и убил своего учителя. Он единственный во всём мире обладает знанием Сутры Дневного Сердца, которую невозможно одолеть. Мастеру Цзян удалось поймать Бойе, который оказывается женщиной. Желая заполучить от преступницы её невероятные умения, он решает не убивать её, а заковать в металлический саркофаг. Спустя 11 лет Бойе сбегает и жаждет отомстить, но не мастеру, а его сыну.
 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Yan Zhi Zhai" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 June 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 June 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 June 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 June 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 June 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 June 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
6 June 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
6 June 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
7 June 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 June 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
12 June 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
12 June 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
13 June 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
13 June 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
14 June 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
14 June 2021
Episode 17
Season 1 Episode 17
19 June 2021
Episode 18
Season 1 Episode 18
19 June 2021
Episode 19
Season 1 Episode 19
20 June 2021
Episode 20
Season 1 Episode 20
20 June 2021
Episode 21
Season 1 Episode 21
21 June 2021
Episode 22
Season 1 Episode 22
21 June 2021
Episode 23
Season 1 Episode 23
26 June 2021
Episode 24
Season 1 Episode 24
26 June 2021
Episode 25
Season 1 Episode 25
27 June 2021
Episode 26
Season 1 Episode 26
27 June 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more