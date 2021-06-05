Мир Цзянху — это враждующие кланы, искусство рукопашного боя, тайные техники и борьба за власть. Один из самых жестоких преступников Бойе Цзинсин не только уничтожил весь свой клан, но и убил своего учителя. Он единственный во всём мире обладает знанием Сутры Дневного Сердца, которую невозможно одолеть. Мастеру Цзян удалось поймать Бойе, который оказывается женщиной. Желая заполучить от преступницы её невероятные умения, он решает не убивать её, а заковать в металлический саркофаг. Спустя 11 лет Бойе сбегает и жаждет отомстить, но не мастеру, а его сыну.

