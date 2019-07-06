Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Watcher season 1 watch online

Watcher season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Watcher Seasons Season 1

Watcher 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 July 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
"Watcher" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Наблюдатель» действие происходит в наши дни в Южной Корее. Отдел внутренних расследований городской полиции принимает в свои ряды троих новобранцев: То Чхи-гвана, Хан Тхэ-джу и Ким Ен-гуна. Эти люди никогда не были знакомы друг с другом прежде, но в государственные органы их привели похожие обстоятельства. У каждого из них был свой план на жизнь: хорошая работа, любимый человек, даже семья. Но все это было в одночасье уничтожено в результате трагического криминального происшествия. Кто-то лишился любви, а кто-то – смысла жить. Теперь эти трое намерены стать самыми честными и принципиальными борцами за справедливость.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb
"Watcher" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 July 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 July 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 July 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 July 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 July 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
21 July 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
27 July 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
28 July 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 August 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
4 August 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 August 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
11 August 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
17 August 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
18 August 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
24 August 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
25 August 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more