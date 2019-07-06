В 1-м сезоне сериала «Наблюдатель» действие происходит в наши дни в Южной Корее. Отдел внутренних расследований городской полиции принимает в свои ряды троих новобранцев: То Чхи-гвана, Хан Тхэ-джу и Ким Ен-гуна. Эти люди никогда не были знакомы друг с другом прежде, но в государственные органы их привели похожие обстоятельства. У каждого из них был свой план на жизнь: хорошая работа, любимый человек, даже семья. Но все это было в одночасье уничтожено в результате трагического криминального происшествия. Кто-то лишился любви, а кто-то – смысла жить. Теперь эти трое намерены стать самыми честными и принципиальными борцами за справедливость.