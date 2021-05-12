Menu
LEGO Friends: Girls on a Mission 2018 - 2021 season 4

LEGO Friends: Girls on a Mission season 4 poster
LEGO Friends: Girls on a Mission 6+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 12 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 20 minutes
"LEGO Friends: Girls on a Mission" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Lego Friends: Девчонки на задании» приключения очаровательной и несокрушимой пятерки подруг продолжаются. Андреа переезжает в свой новый дом. Остальные девочки готовятся к благотворительному приему по сбору средств для Клуба робототехники. В кинотеатре девушки сталкиваются с Амелией, звездой нового фильма, которая очень похожа на Оливию. Героини решают поменяться местами на день. Затем девушки застревают в торговом центре и помогают Эмме выбрать идеальное платье для ответственного мероприятия. После того как Мия замечает нечто необычное, девушки отправляются на ярмарку, где встречают Клэр и Камиллу. 

Series rating

6.3
Rate 13 votes
6.7 IMDb
"LEGO Friends: Girls on a Mission" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 3
Season 4
House Party
Season 4 Episode 1
12 May 2021
Four-legged Friends
Season 4 Episode 2
12 May 2021
Trading Places
Season 4 Episode 3
12 May 2021
It's a Mall World
Season 4 Episode 4
12 May 2021
Fortunate Friends
Season 4 Episode 5
12 May 2021
Behind the Curtain
Season 4 Episode 6
12 May 2021
Funhouse Escape
Season 4 Episode 7
12 May 2021
The Big Show
Season 4 Episode 8
12 May 2021
