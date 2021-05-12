В 4 сезоне сериала «Lego Friends: Девчонки на задании» приключения очаровательной и несокрушимой пятерки подруг продолжаются. Андреа переезжает в свой новый дом. Остальные девочки готовятся к благотворительному приему по сбору средств для Клуба робототехники. В кинотеатре девушки сталкиваются с Амелией, звездой нового фильма, которая очень похожа на Оливию. Героини решают поменяться местами на день. Затем девушки застревают в торговом центре и помогают Эмме выбрать идеальное платье для ответственного мероприятия. После того как Мия замечает нечто необычное, девушки отправляются на ярмарку, где встречают Клэр и Камиллу.