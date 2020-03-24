В 3 сезоне сериала «Lego Friends: Девчонки на задании» все девочки определились, чем они хотят заниматься, когда вырастут, кроме Мии. Все, что Мия понимает про себя, так это то, что она души не чает в животных. Доктора Альву изгнали, и ей нужно место для проживания. Девчонкам нужно быстро решить, как справиться с этой ситуацией. Новая песня Андреа стала весьма популярной, и девочку пригласили выступить на открытии боулинга. Андреа очень волнуется. Когда она видит, как Эмма реагирует на критику и с каким трепетом относится к своим скульптурам, то понимает, что потеряла радость от написания и исполнения песен.