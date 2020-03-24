Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

LEGO Friends: Girls on a Mission 2018 - 2021, season 3

LEGO Friends: Girls on a Mission season 3 poster
Kinoafisha TV Shows LEGO Friends: Girls on a Mission Seasons Season 3

LEGO Friends: Girls on a Mission 6+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 24 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 20
Runtime 3 hours 20 minutes
"LEGO Friends: Girls on a Mission" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Lego Friends: Девчонки на задании» все девочки определились, чем они хотят заниматься, когда вырастут, кроме Мии. Все, что Мия понимает про себя, так это то, что она души не чает в животных. Доктора Альву изгнали, и ей нужно место для проживания. Девчонкам нужно быстро решить, как справиться с этой ситуацией. Новая песня Андреа стала весьма популярной, и девочку пригласили выступить на открытии боулинга. Андреа очень волнуется. Когда она видит, как Эмма реагирует на критику и с каким трепетом относится к своим скульптурам, то понимает, что потеряла радость от написания и исполнения песен. 

Series rating

6.3
Rate 13 votes
6.7 IMDb
"LEGO Friends: Girls on a Mission" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 3
Season 4
Follow Your Passion
Season 3 Episode 1
24 March 2020
House Guest
Season 3 Episode 2
24 March 2020
Zobo and Zoe
Season 3 Episode 3
30 March 2020
Game On
Season 3 Episode 4
30 March 2020
Go for the Gold
Season 3 Episode 5
6 April 2020
Strike a Chord
Season 3 Episode 6
6 April 2020
Unstoppable Friendship
Season 3 Episode 7
13 April 2020
Emma, P.I.
Season 3 Episode 8
13 April 2020
Daddy's Girl
Season 3 Episode 9
20 April 2020
Miarella
Season 3 Episode 10
20 April 2020
Part of the Herd
Season 3 Episode 11
27 April 2020
Free Bird
Season 3 Episode 12
27 April 2020
The Feels
Season 3 Episode 13
4 May 2020
Artifact or Fiction
Season 3 Episode 14
4 May 2020
The Right Stuff
Season 3 Episode 15
11 May 2020
Gone with the Winds
Season 3 Episode 16
11 May 2020
Mt Heartmore
Season 3 Episode 17
25 May 2020
Welcome to the Jungle
Season 3 Episode 18
25 May 2020
Splash Bash
Season 3 Episode 19
1 June 2020
Making Memories
Season 3 Episode 20
1 June 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more