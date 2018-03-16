Menu
LEGO Friends: Girls on a Mission 2018 - 2021 season 1

LEGO Friends: Girls on a Mission season 1 poster
LEGO Friends: Girls on a Mission 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 1 hour 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Lego Friends: Девчонки на задании» пять обаятельных школьниц каждый день вынуждены проявлять недюжинные силу и храбрость, чтобы противостоять злу и спасать свой родной город Хартлейк-Сити. Выполняя эту сложную и ответственную миссию, девочки узнают цену дружбы, взаимопомощи и учатся быть одной командой. Делать добро непросто. Это требует больших усилий и самоотдачи. Однако еще сложнее — придумать суперпрекрасное имя для их суперпрекрасной команды, которая делает хорошие дела в Хартлейк-Сити. Эмма намерена украсить городские улицы своими граффити, но их закрашивает местный художник, Пранкси.

 

6.3
6.7 IMDb
Season 1
Season 3
Season 4
Welcome to Heartlake City
Season 1 Episode 1
16 March 2018
Friendship House
Season 1 Episode 2
26 October 2018
Sister Act
Season 1 Episode 3
26 October 2018
Into the Woods
Season 1 Episode 4
27 October 2018
The Shadow Group
Season 1 Episode 5
28 October 2018
The Artist's Way
Season 1 Episode 6
29 October 2018
Fashionably Old
Season 1 Episode 7
30 October 2018
Match Made in the Studio
Season 1 Episode 8
31 October 2018
The Daft and the Furious
Season 1 Episode 9
1 November 2018
The Team
Season 1 Episode 10
2 November 2018
