В 1 сезоне сериала «Lego Friends: Девчонки на задании» пять обаятельных школьниц каждый день вынуждены проявлять недюжинные силу и храбрость, чтобы противостоять злу и спасать свой родной город Хартлейк-Сити. Выполняя эту сложную и ответственную миссию, девочки узнают цену дружбы, взаимопомощи и учатся быть одной командой. Делать добро непросто. Это требует больших усилий и самоотдачи. Однако еще сложнее — придумать суперпрекрасное имя для их суперпрекрасной команды, которая делает хорошие дела в Хартлейк-Сити. Эмма намерена украсить городские улицы своими граффити, но их закрашивает местный художник, Пранкси.