Priklyucheniya Peti i Volka season 3 watch online

Priklyucheniya Peti i Volka season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Priklyucheniya Peti i Volka Seasons Season 3

Приключения Пети и Волка 12+
Title Сезон 3
Season premiere 2 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 39
Runtime 7 hours 9 minutes
"Priklyucheniya Peti i Volka" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Приключения Пети и волка» Петя вместе со своим товарищем, сказочным волком, продолжают спасать фантастических существ, которым грозит беда. Главные герои превратились в слаженную команду быстрого реагирования: вместе они вызволили Кощея Бессмертного от грабителей и преследователей, проводили Бабу-ягу к дочери, спасли потерявшуюся Жар-птицу, которую отчаянно разыскивал царь Горох, выдали Царевну-лягушку замуж, вернули заблудившегося Колобка горюющим деду с бабкой и разрешили погромное количество неоднозначных ситуаций между представителями сказочного сообщества.

Series rating

7.5
Rate 15 votes
7.5 IMDb
"Priklyucheniya Peti i Volka" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Дело о внутреннем волке
Season 3 Episode 1
2 September 2022
Дело о Железной леди
Season 3 Episode 2
9 September 2022
Дело о Снежной королеве
Season 3 Episode 3
16 September 2022
Дело о демиурге и волшебном стилусе
Season 3 Episode 4
23 September 2022
Дело о приворотном зелье
Season 3 Episode 5
30 September 2022
Дело о домовом
Season 3 Episode 6
7 October 2022
Дело о ктулху
Season 3 Episode 7
14 October 2022
Дело Книги Счастья
Season 3 Episode 8
21 October 2022
Дело о телепате
Season 3 Episode 9
4 November 2022
Дело о голосе и предназначениях
Season 3 Episode 10
11 November 2022
Дело о Бзазе и мужских хобби
Season 3 Episode 11
2 December 2022
Дело о рыцарях круглого стола
Season 3 Episode 12
9 December 2022
Дело о книге судеб и её котах
Season 3 Episode 13
30 December 2022
