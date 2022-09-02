В 3 сезоне сериала «Приключения Пети и волка» Петя вместе со своим товарищем, сказочным волком, продолжают спасать фантастических существ, которым грозит беда. Главные герои превратились в слаженную команду быстрого реагирования: вместе они вызволили Кощея Бессмертного от грабителей и преследователей, проводили Бабу-ягу к дочери, спасли потерявшуюся Жар-птицу, которую отчаянно разыскивал царь Горох, выдали Царевну-лягушку замуж, вернули заблудившегося Колобка горюющим деду с бабкой и разрешили погромное количество неоднозначных ситуаций между представителями сказочного сообщества.