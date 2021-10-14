Menu
Priklyucheniya Peti i Volka season 2 watch online

Приключения Пети и Волка 12+
Title Сезон 2
Season premiere 14 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 52
Runtime 9 hours 32 minutes
"Priklyucheniya Peti i Volka" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Приключения Пети и волка» в шкафу у простого школьника по имени Петя открывается портал в параллельную вселенную. Там живет множество фантастических персонажей, и некоторые из них отчаянно нуждаются в помощи. Вместе со своим верным другом, говорящим волком, Петя торопится спасти сказочных героев. Если бы не волк, спокойный и даже слегка пугливый Петя так бы и сидел дома. Он любит технику, гаджеты и одиночество. Но волк вечно втягивает Петю в различные авантюры, желая, чтобы мальчик помогал ему решать проблемы созданий, о которых он только в книгах читал. Ответственный мальчик не может бросить дело, за которое уже взялся. 
 

Series rating

7.5
Rate 15 votes
7.5 IMDb
"Priklyucheniya Peti i Volka" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Дело о свадьбе Русалки
Season 2 Episode 1
14 October 2021
Дело о Мировом Древе и дровосеке
Season 2 Episode 2
14 October 2021
Дело Оборотня
Season 2 Episode 3
14 October 2021
Дело о Летучем Голландце
Season 2 Episode 4
14 October 2021
Дело об Анубисе и сбежавшей мумии
Season 2 Episode 5
21 October 2021
Дело о Железной руке. Часть 1
Season 2 Episode 6
21 October 2021
Дело о Железной руке. Часть 2
Season 2 Episode 7
28 October 2021
Дело о Френки
Season 2 Episode 8
28 October 2021
Дело об Атлантиде. Часть 1
Season 2 Episode 9
4 November 2021
Дело об Атлантиде. Часть 2
Season 2 Episode 10
4 November 2021
Дело о кентавре и волшебной подкове
Season 2 Episode 11
11 November 2021
Дело о минотавре
Season 2 Episode 12
11 November 2021
Дело о царице ночи
Season 2 Episode 13
18 November 2021
Дело о единороге
Season 2 Episode 14
18 November 2021
Дело о зомби, о живой и мёртвой воде
Season 2 Episode 15
25 November 2021
Дело о прыжке во времени
Season 2 Episode 16
25 November 2021
Дело о неполной колоде
Season 2 Episode 17
2 December 2021
Дело Фейро
Season 2 Episode 18
2 December 2021
Дело богинь мщения Эринний
Season 2 Episode 19
9 December 2021
Дело о Красавице и Чудовище
Season 2 Episode 20
9 December 2021
Дело о фее-мотиваторе
Season 2 Episode 21
9 December 2021
Дело наследного принца
Season 2 Episode 22
14 October 2021
Дело о сборщике душ
Season 2 Episode 23
14 October 2021
Дело кукундера
Season 2 Episode 24
14 October 2021
Дело Сфинкса
Season 2 Episode 25
14 October 2021
Дело хранителей
Season 2 Episode 26
21 October 2021
Дело о двойниках
Season 2 Episode 27
21 October 2021
Хрустальный шар
Season 2 Episode 28
28 October 2021
Дело рыб и их будущего
Season 2 Episode 29
28 October 2021
Дело йетти и Великой Книги Вселенной
Season 2 Episode 30
4 November 2021
Дело о кошмаре и песочном человеке
Season 2 Episode 31
4 November 2021
Дело наследного принца
Season 2 Episode 43
3 February 2022
Дело о сборщике душ
Season 2 Episode 44
10 February 2022
Дело кукундера
Season 2 Episode 45
17 February 2022
Дело сфинкса
Season 2 Episode 46
24 February 2022
Дело хранителей
Season 2 Episode 47
3 March 2022
Дело о двойниках
Season 2 Episode 48
5 May 2022
Дело о хрустальном шаре
Season 2 Episode 49
12 May 2022
Дело рыб и их будущего
Season 2 Episode 50
19 May 2022
Дело йети и Великой Книги Вселенной
Season 2 Episode 51
26 May 2022
Дело о кошмаре и песочном человеке
Season 2 Episode 52
1 June 2022
TV series release schedule
