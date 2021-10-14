Во 2 сезоне сериала «Приключения Пети и волка» в шкафу у простого школьника по имени Петя открывается портал в параллельную вселенную. Там живет множество фантастических персонажей, и некоторые из них отчаянно нуждаются в помощи. Вместе со своим верным другом, говорящим волком, Петя торопится спасти сказочных героев. Если бы не волк, спокойный и даже слегка пугливый Петя так бы и сидел дома. Он любит технику, гаджеты и одиночество. Но волк вечно втягивает Петю в различные авантюры, желая, чтобы мальчик помогал ему решать проблемы созданий, о которых он только в книгах читал. Ответственный мальчик не может бросить дело, за которое уже взялся.

