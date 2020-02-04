В 1 сезоне сериала «Приключения Пети и волка» события разворачиваются в Санкт-Петербурге. Обыкновенный мальчик по имени Петя знакомится с говорящим волком и оказывает ему помощь. Волк доверительно сообщает Пете, что умеет путешествовать между разными мирами. Его главная задача — решать проблемы, которые возникают у сказочных существ. Волк хочет, чтобы Петя стал его ассистентом. Подросток соглашается, и герои вдвоем начинают заботиться о сказочных персонажах в разных мирах. Каждый раз герой той или иной сказки попадает в какую-то комичную ситуацию, где ему угрожает опасность. Петя и волк героически спешат на помощь.