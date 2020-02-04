Menu
Priklyucheniya Peti i Volka season 1 watch online

Priklyucheniya Peti i Volka season 1 poster
Приключения Пети и Волка 12+
Title Сезон 1
Season premiere 4 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 21
Runtime 3 hours 51 minutes
"Priklyucheniya Peti i Volka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Приключения Пети и волка» события разворачиваются в Санкт-Петербурге. Обыкновенный мальчик по имени Петя знакомится с говорящим волком и оказывает ему помощь. Волк доверительно сообщает Пете, что умеет путешествовать между разными мирами. Его главная задача — решать проблемы, которые возникают у сказочных существ. Волк хочет, чтобы Петя стал его ассистентом. Подросток соглашается, и герои вдвоем начинают заботиться о сказочных персонажах в разных мирах. Каждый раз герой той или иной сказки попадает в какую-то комичную ситуацию, где ему угрожает опасность. Петя и волк героически спешат на помощь. 

Series rating

7.5
Rate 15 votes
7.5 IMDb
"Priklyucheniya Peti i Volka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Дело о нечаянном проклятье
Season 1 Episode 1
4 February 2020
Дело Кощея
Season 1 Episode 2
20 February 2020
Дело Змея горыныча
Season 1 Episode 3
6 March 2020
Дело Бабы Яги
Season 1 Episode 4
6 April 2020
Дело Деда Мороза. Часть 1
Season 1 Episode 5
1 May 2020
Дело Деда Мороза. Часть 2
Season 1 Episode 6
22 May 2020
Дело Колобка
Season 1 Episode 7
12 June 2020
Дело Царевны Лягушки
Season 1 Episode 8
24 June 2020
Дело Водяного
Season 1 Episode 9
11 September 2020
Дело Гномов
Season 1 Episode 10
25 September 2020
Дело о лесном духе и суперроботе
Season 1 Episode 11
2 October 2020
Дело о вампирах
Season 1 Episode 12
2 October 2020
Дело взбунтовавшегося Джинна
Season 1 Episode 13
9 October 2020
Дело о Жар-птице и царе Горохе
Season 1 Episode 14
9 October 2020
Дело о вещей птице Гамаюн
Season 1 Episode 15
15 October 2020
Дело о последнем викинге
Season 1 Episode 16
15 October 2020
Дело Монстра Франкенштейна
Season 1 Episode 17
16 April 2021
Дело о привидениях
Season 1 Episode 18
23 April 2021
Дело о невидимках
Season 1 Episode 19
30 April 2021
Дело заблудившегося Великана
Season 1 Episode 20
7 May 2021
Дело о клонах
Season 1 Episode 21
14 May 2021
TV series release schedule
