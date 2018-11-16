В 1-м сезоне сериала «Твои улочки» действие разворачивается в Индии, в одном из неблагополучных бедных районов – в Калькутте. На одной улице в соседних домах живут двое ребят по имени Пучки и Шантану. Мальчик и девочка проводят все время вместе, считая друг друга родными братом и сестрой, хоть на самом деле это и не так. Они мечтают провести вместе жизнь, никогда не расставаясь. Но судьба распоряжается иначе. Финансовый кризис и общественные волнения заставляют семьи покинуть свои дома и разъехаться по разным городам. Годы спустя Шантану и Пучки вновь встречают друг друга… но жива ли еще их дружба?