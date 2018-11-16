Menu
Yeh Teri Galiyan 2018 - 2020, season 1

Yeh Teri Galiyan season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yeh Teri Galiyan Seasons Season 1

Yeh Teri Galiyan 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 December 2025
Production year 1970
Number of episodes 410
Runtime 136 hours 40 minutes
"Yeh Teri Galiyan" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Твои улочки» действие разворачивается в Индии, в одном из неблагополучных бедных районов – в Калькутте. На одной улице в соседних домах живут двое ребят по имени Пучки и Шантану. Мальчик и девочка проводят все время вместе, считая друг друга родными братом и сестрой, хоть на самом деле это и не так. Они мечтают провести вместе жизнь, никогда не расставаясь. Но судьба распоряжается иначе. Финансовый кризис и общественные волнения заставляют семьи покинуть свои дома и разъехаться по разным городам. Годы спустя Шантану и Пучки вновь встречают друг друга… но жива ли еще их дружба?

Series rating

7.1
Rate 16 votes
7.3 IMDb
"Yeh Teri Galiyan" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
TBA
Episode 2
Season 1 Episode 2
TBA
Episode 3
Season 1 Episode 3
TBA
Episode 4
Season 1 Episode 4
TBA
Episode 5
Season 1 Episode 5
TBA
Episode 6
Season 1 Episode 6
TBA
Episode 7
Season 1 Episode 7
TBA
Episode 8
Season 1 Episode 8
TBA
Episode 9
Season 1 Episode 9
TBA
Episode 10
Season 1 Episode 10
TBA
Episode 11
Season 1 Episode 11
TBA
Episode 12
Season 1 Episode 12
TBA
Episode 13
Season 1 Episode 13
TBA
Episode 14
Season 1 Episode 14
TBA
Episode 15
Season 1 Episode 15
TBA
Episode 16
Season 1 Episode 16
TBA
Episode 17
Season 1 Episode 17
TBA
Episode 18
Season 1 Episode 18
TBA
Episode 19
Season 1 Episode 19
TBA
Episode 20
Season 1 Episode 20
TBA
Episode 21
Season 1 Episode 21
TBA
Episode 22
Season 1 Episode 22
TBA
Episode 23
Season 1 Episode 23
TBA
Episode 24
Season 1 Episode 24
TBA
Episode 25
Season 1 Episode 25
TBA
Episode 26
Season 1 Episode 26
TBA
Episode 27
Season 1 Episode 27
TBA
Episode 28
Season 1 Episode 28
TBA
Episode 29
Season 1 Episode 29
TBA
Episode 30
Season 1 Episode 30
TBA
Episode 31
Season 1 Episode 31
TBA
Episode 32
Season 1 Episode 32
TBA
Episode 33
Season 1 Episode 33
TBA
Episode 34
Season 1 Episode 34
TBA
Episode 35
Season 1 Episode 35
TBA
Episode 36
Season 1 Episode 36
TBA
Episode 37
Season 1 Episode 37
TBA
Episode 38
Season 1 Episode 38
TBA
Episode 39
Season 1 Episode 39
TBA
Episode 40
Season 1 Episode 40
TBA
Episode 41
Season 1 Episode 41
TBA
Episode 42
Season 1 Episode 42
TBA
Episode 43
Season 1 Episode 43
TBA
Episode 44
Season 1 Episode 44
TBA
Episode 45
Season 1 Episode 45
TBA
Episode 46
Season 1 Episode 46
TBA
Episode 47
Season 1 Episode 47
TBA
Episode 48
Season 1 Episode 48
TBA
Episode 49
Season 1 Episode 49
TBA
Episode 50
Season 1 Episode 50
TBA
Episode 51
Season 1 Episode 51
TBA
Episode 52
Season 1 Episode 52
TBA
Episode 53
Season 1 Episode 53
TBA
Episode 54
Season 1 Episode 54
TBA
Episode 55
Season 1 Episode 55
TBA
Episode 56
Season 1 Episode 56
TBA
Episode 57
Season 1 Episode 57
TBA
Episode 58
Season 1 Episode 58
TBA
Episode 59
Season 1 Episode 59
TBA
Episode 60
Season 1 Episode 60
TBA
Episode 61
Season 1 Episode 61
TBA
Episode 62
Season 1 Episode 62
TBA
Episode 63
Season 1 Episode 63
TBA
Episode 64
Season 1 Episode 64
TBA
Episode 65
Season 1 Episode 65
TBA
Episode 66
Season 1 Episode 66
TBA
Episode 67
Season 1 Episode 67
TBA
Episode 68
Season 1 Episode 68
TBA
Episode 69
Season 1 Episode 69
TBA
Episode 71
Season 1 Episode 70
TBA
Episode 72
Season 1 Episode 72
TBA
Episode 73
Season 1 Episode 73
TBA
Episode 74
Season 1 Episode 74
TBA
Episode 75
Season 1 Episode 75
TBA
Episode 76
Season 1 Episode 76
TBA
Episode 77
Season 1 Episode 77
TBA
Episode 78
Season 1 Episode 78
TBA
Episode 79
Season 1 Episode 79
TBA
Episode 80
Season 1 Episode 80
TBA
Episode 81
Season 1 Episode 81
TBA
Episode 82
Season 1 Episode 82
16 November 2018
Episode 83
Season 1 Episode 83
19 November 2018
Episode 84
Season 1 Episode 84
20 November 2018
Episode 85
Season 1 Episode 85
21 November 2018
Episode 86
Season 1 Episode 86
22 November 2018
Episode 87
Season 1 Episode 87
23 November 2018
Episode 88
Season 1 Episode 88
26 November 2018
Episode 89
Season 1 Episode 89
27 November 2018
Episode 90
Season 1 Episode 90
28 November 2018
Episode 91
Season 1 Episode 91
29 November 2018
Episode 92
Season 1 Episode 92
30 November 2018
Episode 93
Season 1 Episode 93
3 December 2018
Episode 94
Season 1 Episode 94
4 December 2018
Episode 95
Season 1 Episode 95
5 December 2018
Episode 96
Season 1 Episode 96
6 December 2018
Episode 97
Season 1 Episode 97
7 December 2018
Episode 98
Season 1 Episode 98
10 December 2018
Episode 99
Season 1 Episode 99
11 December 2018
Episode 100
Season 1 Episode 100
12 December 2018
Episode 101
Season 1 Episode 101
13 December 2018
Episode 102
Season 1 Episode 102
14 December 2018
Episode 103
Season 1 Episode 103
17 December 2018
Episode 104
Season 1 Episode 104
18 December 2018
Episode 105
Season 1 Episode 105
19 December 2018
Episode 106
Season 1 Episode 106
20 December 2018
Episode 107
Season 1 Episode 107
21 December 2018
Episode 108
Season 1 Episode 108
24 December 2018
Episode 109
Season 1 Episode 109
25 December 2018
Episode 110
Season 1 Episode 110
26 December 2018
Episode 111
Season 1 Episode 111
27 December 2018
Episode 112
Season 1 Episode 112
28 December 2018
Episode 113
Season 1 Episode 113
31 December 2018
Episode 114
Season 1 Episode 114
1 January 2019
Episode 115
Season 1 Episode 115
2 January 2019
Episode 116
Season 1 Episode 116
3 January 2019
Episode 117
Season 1 Episode 117
4 January 2019
Episode 118
Season 1 Episode 118
7 January 2019
Episode 119
Season 1 Episode 119
8 January 2019
Episode 120
Season 1 Episode 120
9 January 2019
Episode 121
Season 1 Episode 121
10 January 2019
Episode 122
Season 1 Episode 122
11 January 2019
Episode 123
Season 1 Episode 123
14 January 2019
Episode 124
Season 1 Episode 124
15 January 2019
Episode 125
Season 1 Episode 125
16 January 2019
Episode 126
Season 1 Episode 126
17 January 2019
Episode 127
Season 1 Episode 127
18 January 2019
Episode 128
Season 1 Episode 128
21 January 2019
Episode 129
Season 1 Episode 129
22 January 2019
Episode 130
Season 1 Episode 130
23 January 2019
Episode 131
Season 1 Episode 131
24 January 2019
Episode 132
Season 1 Episode 132
25 January 2019
Episode 133
Season 1 Episode 133
28 January 2019
Episode 134
Season 1 Episode 134
29 January 2019
Episode 135
Season 1 Episode 135
30 January 2019
Episode 136
Season 1 Episode 136
31 January 2019
Episode 137
Season 1 Episode 137
1 February 2019
Episode 138
Season 1 Episode 138
4 February 2019
Episode 139
Season 1 Episode 139
5 February 2019
Episode 140
Season 1 Episode 140
6 February 2019
Episode 141
Season 1 Episode 141
7 February 2019
Episode 142
Season 1 Episode 142
8 February 2019
Episode 143
Season 1 Episode 143
11 February 2019
Episode 144
Season 1 Episode 144
12 February 2019
Episode 145
Season 1 Episode 145
13 February 2019
Episode 146
Season 1 Episode 146
14 February 2019
Episode 147
Season 1 Episode 147
15 February 2019
Episode 148
Season 1 Episode 148
18 February 2019
Episode 149
Season 1 Episode 149
19 February 2019
Episode 150
Season 1 Episode 150
20 February 2019
Episode 151
Season 1 Episode 151
21 February 2019
Episode 152
Season 1 Episode 152
22 February 2019
Episode 153
Season 1 Episode 153
25 February 2019
Episode 154
Season 1 Episode 154
18 February 2019
Episode 155
Season 1 Episode 155
19 February 2019
Episode 156
Season 1 Episode 156
20 February 2019
Episode 157
Season 1 Episode 157
21 February 2019
Episode 158
Season 1 Episode 158
22 February 2019
Episode 159
Season 1 Episode 159
25 February 2019
Episode 160
Season 1 Episode 160
26 February 2019
Episode 161
Season 1 Episode 161
27 February 2019
Episode 162
Season 1 Episode 162
28 February 2019
Episode 163
Season 1 Episode 163
1 March 2019
Episode 164
Season 1 Episode 164
4 March 2019
Episode 165
Season 1 Episode 165
5 March 2019
Episode 166
Season 1 Episode 166
6 March 2019
Episode 167
Season 1 Episode 167
7 March 2019
Episode 168
Season 1 Episode 168
8 March 2019
Episode 169
Season 1 Episode 169
11 March 2019
Episode 170
Season 1 Episode 170
12 March 2019
Episode 171
Season 1 Episode 171
13 March 2019
Episode 172
Season 1 Episode 172
14 March 2019
Episode 173
Season 1 Episode 173
15 March 2019
Episode 174
Season 1 Episode 174
18 March 2019
Episode 175
Season 1 Episode 175
19 March 2019
Episode 176
Season 1 Episode 176
20 March 2019
Episode 177
Season 1 Episode 177
21 March 2019
Episode 178
Season 1 Episode 178
22 March 2019
Episode 179
Season 1 Episode 179
25 March 2019
Episode 180
Season 1 Episode 180
26 March 2019
Episode 181
Season 1 Episode 181
27 March 2019
Episode 182
Season 1 Episode 182
28 March 2019
Episode 183
Season 1 Episode 183
29 March 2019
Episode 184
Season 1 Episode 184
1 April 2019
Episode 185
Season 1 Episode 185
2 April 2019
Episode 186
Season 1 Episode 186
3 April 2019
Episode 187
Season 1 Episode 187
4 April 2019
Episode 188
Season 1 Episode 188
5 April 2019
Episode 189
Season 1 Episode 189
8 April 2019
Episode 190
Season 1 Episode 190
9 April 2019
Episode 191
Season 1 Episode 191
10 April 2019
Episode 192
Season 1 Episode 192
11 April 2019
Episode 193
Season 1 Episode 193
12 April 2019
Episode 194
Season 1 Episode 194
15 April 2019
Episode 195
Season 1 Episode 195
16 April 2019
Episode 196
Season 1 Episode 196
17 April 2019
Episode 197
Season 1 Episode 197
18 April 2019
Episode 198
Season 1 Episode 198
19 April 2019
Episode 199
Season 1 Episode 199
22 April 2019
Episode 200
Season 1 Episode 200
23 April 2019
Episode 201
Season 1 Episode 201
24 April 2019
Episode 202
Season 1 Episode 202
25 April 2019
Episode 203
Season 1 Episode 203
26 April 2019
Episode 204
Season 1 Episode 204
29 April 2019
Episode 205
Season 1 Episode 205
30 April 2019
Episode 206
Season 1 Episode 206
1 May 2019
Episode 207
Season 1 Episode 207
2 May 2019
Episode 208
Season 1 Episode 208
3 May 2019
Episode 209
Season 1 Episode 209
6 May 2019
Episode 210
Season 1 Episode 210
7 May 2019
Episode 211
Season 1 Episode 211
8 May 2019
Episode 212
Season 1 Episode 212
9 May 2019
Episode 213
Season 1 Episode 213
10 May 2019
Episode 214
Season 1 Episode 214
13 May 2019
Episode 215
Season 1 Episode 215
14 May 2019
Episode 216
Season 1 Episode 216
15 May 2019
Episode 217
Season 1 Episode 217
16 May 2019
Episode 218
Season 1 Episode 218
17 May 2019
Episode 219
Season 1 Episode 219
20 May 2019
Episode 220
Season 1 Episode 220
21 May 2019
Episode 221
Season 1 Episode 221
22 May 2019
Episode 222
Season 1 Episode 222
23 May 2019
Episode 223
Season 1 Episode 223
24 May 2019
Episode 224
Season 1 Episode 224
27 May 2019
Episode 225
Season 1 Episode 225
28 May 2019
Episode 226
Season 1 Episode 226
29 May 2019
Episode 227
Season 1 Episode 227
30 May 2019
Episode 228
Season 1 Episode 228
31 May 2019
Episode 229
Season 1 Episode 229
3 June 2019
Episode 230
Season 1 Episode 230
4 June 2019
Episode 231
Season 1 Episode 231
5 June 2019
Episode 232
Season 1 Episode 232
6 June 2019
Episode 233
Season 1 Episode 233
7 June 2019
Episode 234
Season 1 Episode 234
10 June 2019
Episode 235
Season 1 Episode 235
11 June 2019
Episode 236
Season 1 Episode 236
12 June 2019
Episode 237
Season 1 Episode 237
13 June 2019
Episode 238
Season 1 Episode 238
14 June 2019
Episode 239
Season 1 Episode 239
17 June 2019
Episode 240
Season 1 Episode 240
18 June 2019
Episode 241
Season 1 Episode 241
19 June 2019
Episode 242
Season 1 Episode 242
20 June 2019
Episode 243
Season 1 Episode 243
21 June 2019
Episode 244
Season 1 Episode 244
24 June 2019
Episode 245
Season 1 Episode 245
25 June 2019
Episode 246
Season 1 Episode 246
26 June 2019
Episode 247
Season 1 Episode 247
27 June 2019
Episode 248
Season 1 Episode 248
28 June 2019
Episode 249
Season 1 Episode 249
1 July 2019
Episode 250
Season 1 Episode 250
2 July 2019
Episode 251
Season 1 Episode 251
3 July 2019
Episode 252
Season 1 Episode 252
4 July 2019
Episode 253
Season 1 Episode 253
5 July 2019
Episode 254
Season 1 Episode 254
8 July 2019
Episode 255
Season 1 Episode 255
9 July 2019
Episode 256
Season 1 Episode 256
10 July 2019
Episode 257
Season 1 Episode 257
11 July 2019
Episode 258
Season 1 Episode 258
12 July 2019
Episode 259
Season 1 Episode 259
15 July 2019
Episode 260
Season 1 Episode 260
16 July 2019
Episode 261
Season 1 Episode 261
17 July 2019
Episode 262
Season 1 Episode 262
18 July 2019
Episode 263
Season 1 Episode 263
19 July 2019
Episode 264
Season 1 Episode 264
22 July 2019
Episode 265
Season 1 Episode 265
23 July 2019
Episode 266
Season 1 Episode 266
24 July 2019
Episode 267
Season 1 Episode 267
25 July 2019
Episode 268
Season 1 Episode 268
26 July 2019
Episode 269
Season 1 Episode 269
29 July 2019
Episode 270
Season 1 Episode 270
30 July 2019
Episode 271
Season 1 Episode 271
31 July 2019
Episode 272
Season 1 Episode 272
1 August 2019
Episode 273
Season 1 Episode 273
2 August 2019
Episode 274
Season 1 Episode 274
5 August 2019
Episode 275
Season 1 Episode 275
6 August 2019
Episode 276
Season 1 Episode 276
7 August 2019
Episode 277
Season 1 Episode 277
8 August 2019
Episode 278
Season 1 Episode 278
9 August 2019
Episode 279
Season 1 Episode 279
12 August 2019
Episode 280
Season 1 Episode 280
13 August 2019
Episode 281
Season 1 Episode 281
14 August 2019
Episode 282
Season 1 Episode 282
15 August 2019
Episode 283
Season 1 Episode 283
16 August 2019
Episode 284
Season 1 Episode 284
19 August 2019
Episode 285
Season 1 Episode 285
20 August 2019
Episode 286
Season 1 Episode 286
21 August 2019
Episode 287
Season 1 Episode 287
22 August 2019
Episode 288
Season 1 Episode 288
23 August 2019
Episode 289
Season 1 Episode 289
26 August 2019
Episode 290
Season 1 Episode 290
27 August 2019
Episode 291
Season 1 Episode 291
28 August 2019
Episode 292
Season 1 Episode 292
29 August 2019
Episode 293
Season 1 Episode 293
30 August 2019
Episode 294
Season 1 Episode 294
2 September 2019
Episode 295
Season 1 Episode 295
3 September 2019
Episode 296
Season 1 Episode 296
4 September 2019
Episode 297
Season 1 Episode 297
5 September 2019
Episode 298
Season 1 Episode 298
6 September 2019
Episode 299
Season 1 Episode 299
9 September 2019
Episode 300
Season 1 Episode 300
10 September 2019
Episode 301
Season 1 Episode 301
11 September 2019
Episode 302
Season 1 Episode 302
12 September 2019
Episode 303
Season 1 Episode 303
13 September 2019
Episode 304
Season 1 Episode 304
16 September 2019
Episode 305
Season 1 Episode 305
17 September 2019
Episode 306
Season 1 Episode 306
18 September 2019
Episode 307
Season 1 Episode 307
19 September 2019
Episode 308
Season 1 Episode 308
20 September 2019
Episode 309
Season 1 Episode 309
23 September 2019
Episode 310
Season 1 Episode 310
24 September 2019
Episode 311
Season 1 Episode 311
25 September 2019
Episode 312
Season 1 Episode 312
26 September 2019
Episode 313
Season 1 Episode 313
27 September 2019
Episode 314
Season 1 Episode 314
30 September 2019
Episode 315
Season 1 Episode 315
1 October 2019
Episode 316
Season 1 Episode 316
2 October 2019
Episode 317
Season 1 Episode 317
3 October 2019
Episode 318
Season 1 Episode 318
4 October 2019
Episode 319
Season 1 Episode 319
7 October 2019
Episode 320
Season 1 Episode 320
8 October 2019
Episode 321
Season 1 Episode 321
9 October 2019
Episode 322
Season 1 Episode 322
10 October 2019
Episode 323
Season 1 Episode 323
11 October 2019
Episode 324
Season 1 Episode 324
14 October 2019
Episode 325
Season 1 Episode 325
15 October 2019
Episode 326
Season 1 Episode 326
16 October 2019
Episode 327
Season 1 Episode 327
17 October 2019
Episode 328
Season 1 Episode 328
18 October 2019
Episode 329
Season 1 Episode 329
21 October 2019
Episode 330
Season 1 Episode 330
22 October 2019
Episode 331
Season 1 Episode 331
23 October 2019
Episode 332
Season 1 Episode 332
24 October 2019
Episode 333
Season 1 Episode 333
25 October 2019
Episode 334
Season 1 Episode 334
28 October 2019
Episode 335
Season 1 Episode 335
29 October 2019
Episode 336
Season 1 Episode 336
30 October 2019
Episode 337
Season 1 Episode 337
31 October 2019
Episode 338
Season 1 Episode 338
1 November 2019
Episode 339
Season 1 Episode 339
4 November 2019
Episode 340
Season 1 Episode 340
5 November 2019
Episode 341
Season 1 Episode 341
6 November 2019
Episode 342
Season 1 Episode 342
7 November 2019
Episode 343
Season 1 Episode 343
8 November 2019
Episode 344
Season 1 Episode 344
11 November 2019
Episode 345
Season 1 Episode 345
12 November 2019
Episode 346
Season 1 Episode 346
13 November 2019
Episode 347
Season 1 Episode 347
14 November 2019
Episode 348
Season 1 Episode 348
15 November 2019
Episode 349
Season 1 Episode 349
18 November 2019
Episode 350
Season 1 Episode 350
19 November 2019
Episode 351
Season 1 Episode 351
20 November 2019
Episode 352
Season 1 Episode 352
21 November 2019
Episode 353
Season 1 Episode 353
22 November 2019
Episode 354
Season 1 Episode 354
25 November 2019
Episode 355
Season 1 Episode 355
26 November 2019
Episode 356
Season 1 Episode 356
27 November 2019
Episode 357
Season 1 Episode 357
28 November 2019
Episode 358
Season 1 Episode 358
29 November 2019
Episode 359
Season 1 Episode 359
2 December 2019
Episode 360
Season 1 Episode 360
3 December 2019
Episode 361
Season 1 Episode 361
4 December 2019
Episode 362
Season 1 Episode 362
5 December 2019
Episode 363
Season 1 Episode 363
6 December 2019
Episode 364
Season 1 Episode 364
9 December 2019
Episode 365
Season 1 Episode 365
10 December 2019
Episode 366
Season 1 Episode 366
11 December 2019
Episode 367
Season 1 Episode 367
12 December 2019
Episode 368
Season 1 Episode 368
13 December 2019
Episode 369
Season 1 Episode 369
16 December 2019
Episode 370
Season 1 Episode 370
17 December 2019
Episode 371
Season 1 Episode 371
18 December 2019
Episode 372
Season 1 Episode 372
19 December 2019
Episode 373
Season 1 Episode 373
20 December 2019
Episode 374
Season 1 Episode 374
23 December 2019
Episode 375
Season 1 Episode 375
24 December 2019
Episode 376
Season 1 Episode 376
25 December 2019
Episode 377
Season 1 Episode 377
26 December 2019
Episode 378
Season 1 Episode 378
27 December 2019
Episode 379
Season 1 Episode 379
30 December 2019
Episode 380
Season 1 Episode 380
31 December 2019
Episode 381
Season 1 Episode 381
1 January 2020
Episode 382
Season 1 Episode 382
2 January 2020
Episode 383
Season 1 Episode 383
3 January 2020
Episode 384
Season 1 Episode 384
6 January 2020
Episode 384
Season 1 Episode 385
6 January 2020
Episode 385
Season 1 Episode 386
7 January 2020
Episode 387
Season 1 Episode 387
8 January 2020
Episode 388
Season 1 Episode 388
9 January 2020
Episode 389
Season 1 Episode 389
10 January 2020
Episode 390
Season 1 Episode 390
10 January 2020
Episode 391
Season 1 Episode 391
13 January 2020
Episode 392
Season 1 Episode 392
14 January 2020
Episode 393
Season 1 Episode 393
15 January 2020
Episode 394
Season 1 Episode 394
16 January 2020
Episode 395
Season 1 Episode 395
17 January 2020
Episode 396
Season 1 Episode 396
20 January 2020
Episode 397
Season 1 Episode 397
21 January 2020
Episode 398
Season 1 Episode 398
22 January 2020
Episode 399
Season 1 Episode 399
23 January 2020
Episode 400
Season 1 Episode 400
23 January 2020
Episode 401
Season 1 Episode 401
24 January 2020
Episode 402
Season 1 Episode 402
27 January 2020
Episode 403
Season 1 Episode 403
28 January 2020
Episode 404
Season 1 Episode 404
29 January 2020
Episode 405
Season 1 Episode 405
30 January 2020
Episode 406
Season 1 Episode 406
31 January 2020
Episode 407
Season 1 Episode 407
3 February 2020
Episode 408
Season 1 Episode 408
4 February 2020
Episode 409
Season 1 Episode 409
5 February 2020
Episode 410
Season 1 Episode 410
6 February 2020
Episode 411
Season 1 Episode 411
7 February 2020
TV series release schedule
