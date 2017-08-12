В 1-м сезоне сериала «Буду жить» в маленький российский город возвращается немолодой мужчина по имени Макар. Он посвятил жизнь службе в спецназе, а теперь ушел в отставку и собирается провести старость в покое. Отец и мать Макара давно умерли от старости, а девушка Аня, которую он долго и безнадежно любил, вышла замуж за его бывшего лучшего друга Дмитрия Романова. Но это еще не самое неприятное. Пожив в городе пару недель, Макар понимает, что Дмитрий – местный криминальный авторитет, и его семья буквально подмяла под себя малую родину. Он решает отомстить «другу» за все обиды и защитить от его бандитов свой город.