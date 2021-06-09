В 1-м сезоне сериала «Стеклянные потолки» в центре событий оказывается молодая, симпатичная и амбициозная бизнесвумен по имени Лейла. Это девушка из бедной семьи, добившаяся всего своим талантом и непосильным трудом. Она управляет сетью модных ресторанов, но неожиданный пожар на одной из кухонь тяжким камнем ложится посреди ее карьерного пути. Когда она пытается разобраться с последствиями возгорания, выясняется, что это был поджог. А кто мог сделать такое, кроме главного конкурента? Тем более таковой у Лейлы как раз имеется – это владелец другой ресторанной сети Джем. Но действительно ли он способен на такую подлость?