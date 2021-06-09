Menu
Cam Tavanlar season 1 watch online

Cam Tavanlar season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Cam Tavanlar Seasons Season 1

Cam Tavanlar 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 20 hours 0 minute
"Cam Tavanlar" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Стеклянные потолки» в центре событий оказывается молодая, симпатичная и амбициозная бизнесвумен по имени Лейла. Это девушка из бедной семьи, добившаяся всего своим талантом и непосильным трудом. Она управляет сетью модных ресторанов, но неожиданный пожар на одной из кухонь тяжким камнем ложится посреди ее карьерного пути. Когда она пытается разобраться с последствиями возгорания, выясняется, что это был поджог. А кто мог сделать такое, кроме главного конкурента? Тем более таковой у Лейлы как раз имеется – это владелец другой ресторанной сети Джем. Но действительно ли он способен на такую подлость?

Series rating

5.7
Rate 11 votes
5.8 IMDb
"Cam Tavanlar" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
9 June 2021
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
16 June 2021
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
23 June 2021
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
30 June 2021
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
7 July 2021
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
14 July 2021
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
28 July 2021
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
4 August 2021
TV series release schedule
