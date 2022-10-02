Menu
Russian
Etterglød 2022, season 1

Etterglød 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 50 minutes
"Etterglød" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Свет жизни» в небольшом норвежском городке проживает счастливая семья. Домохозяйка Эстер считает свою жизнь идеальной и полностью удавшейся: любимый муж, уютный дом и, конечно, троица прекрасных малышей. Она готовится к масштабному празднованию своего сорокового дня рождения с легким сердцем. На праздник съезжаются все многочисленные родные и друзья. Но в самый разгар торжества врач Эстер присылает ей результаты анализов. Неожиданно выясняется, что женщина больна раком, причем опухоль находится в критической неоперабельной стадии. Ей остается смириться и прожить остаток жизни с удовольствием.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb
Season 1
Nå skal du danse!
Season 1 Episode 1
2 October 2022
En magisk kveld
Season 1 Episode 2
2 October 2022
Pakkeforløp
Season 1 Episode 3
2 October 2022
Bryllupet
Season 1 Episode 4
2 October 2022
Blåtur
Season 1 Episode 5
2 October 2022
Nullpunkt
Season 1 Episode 6
2 October 2022
Sannhetens time
Season 1 Episode 7
2 October 2022
