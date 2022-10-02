В 1-м сезоне сериала «Свет жизни» в небольшом норвежском городке проживает счастливая семья. Домохозяйка Эстер считает свою жизнь идеальной и полностью удавшейся: любимый муж, уютный дом и, конечно, троица прекрасных малышей. Она готовится к масштабному празднованию своего сорокового дня рождения с легким сердцем. На праздник съезжаются все многочисленные родные и друзья. Но в самый разгар торжества врач Эстер присылает ей результаты анализов. Неожиданно выясняется, что женщина больна раком, причем опухоль находится в критической неоперабельной стадии. Ей остается смириться и прожить остаток жизни с удовольствием.