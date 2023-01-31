В 1-м сезоне сериала «Мавроди. Миф и человек» события разворачиваются в «лихие девяностые» – эпоху бандитов, «крыш», уличных перестрелок, бессовестного капитализма и шатающейся денежной системы. У жителей страны неожиданно появляется новая надежда. Некий математик, ударившийся в экономику и политику, предлагает вложиться в финансовую пирамиду, чтобы вскоре приумножить свои капиталы. В 1994 году Сергей Мавроди создает партию «МММ» и «Партию народного капитала». К 1996 году он даже выдвигает свою кандидатуру в президенты России. Но никто еще не знает, что все эти начинания вскоре завершатся уголовным делом.