Mavrodi. Mif i chelovek season 1 watch online

Season premiere 31 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 40 minutes
В 1-м сезоне сериала «Мавроди. Миф и человек» события разворачиваются в «лихие девяностые» – эпоху бандитов, «крыш», уличных перестрелок, бессовестного капитализма и шатающейся денежной системы. У жителей страны неожиданно появляется новая надежда. Некий математик, ударившийся в экономику и политику, предлагает вложиться в финансовую пирамиду, чтобы вскоре приумножить свои капиталы. В 1994 году Сергей Мавроди создает партию «МММ» и «Партию народного капитала». К 1996 году он даже выдвигает свою кандидатуру в президенты России. Но никто еще не знает, что все эти начинания вскоре завершатся уголовным делом.

0.0
Rate 0 vote
Коммерсант
Season 1 Episode 1
31 January 2023
Гений
Season 1 Episode 2
31 January 2023
Вождь
Season 1 Episode 3
31 January 2023
Затворник
Season 1 Episode 4
31 January 2023
