Amazonki season 1 watch online

Amazonki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Amazonki Seasons Season 1

Амазонки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 June 2011
Production year 2011
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Amazonki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Амазонки» четверка очаровательных спецагентов расследуют преступления, доказывая всему миру, что женская логика непредсказуема, а женскую красоту и вовсе нельзя победить. Аня, Варя, Женя и Лида являются сотрудницами спецотдела «Амазонки». Они с ловкостью раскрывают самые запутанные и сложные преступления. Там, где мужское мышление сталкивается с непреодолимыми преградами, в дело вступают сыщицы в юбках! В их руках оружие, мощность которого несравнима даже с атомной бомбы. Их козырь — женское чутье и бешеное обаяние, которым девушки могут сразить любого преступника наповал.

Series rating

4.6
Rate 11 votes
4.7 IMDb
"Amazonki" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Амазонки
Season 1 Episode 1
27 June 2011
Ювелирное дело
Season 1 Episode 2
28 June 2011
Дело о выпавшем следователе
Season 1 Episode 3
29 June 2011
Дело о пропавшей памяти
Season 1 Episode 4
30 June 2011
Идеальное ограбление
Season 1 Episode 5
4 July 2011
Дело о пропавшем отце
Season 1 Episode 6
5 July 2011
Смерть на подиуме
Season 1 Episode 7
6 July 2011
Сложное дело о мелочах
Season 1 Episode 8
7 July 2011
Расследование в зараженной зоне
Season 1 Episode 9
11 July 2011
Дело о первой любви
Season 1 Episode 10
12 July 2011
Похищение рубинового колье
Season 1 Episode 11
13 July 2011
Дело об удушенной
Season 1 Episode 12
14 July 2011
Дело о фармацевте
Season 1 Episode 13
18 July 2011
Собачье дело
Season 1 Episode 14
19 July 2011
Дело о вечной молодости
Season 1 Episode 15
20 July 2011
Дело о повешенной студентке
Season 1 Episode 16
21 July 2011
Клуб улыбающихся самоубийц
Season 1 Episode 17
25 July 2011
Дело об исчезнувшем теле
Season 1 Episode 18
26 July 2011
Дело между Москвой и Петербургом
Season 1 Episode 19
27 July 2011
Расследование по дружбе
Season 1 Episode 20
28 July 2011
Дело на высшем уровне - 1
Season 1 Episode 21
1 August 2011
Дело на высшем уровне - 2
Season 1 Episode 22
2 August 2011
Семейное дело
Season 1 Episode 23
3 August 2011
Предвзятое расследование
Season 1 Episode 24
4 August 2011
TV series release schedule
