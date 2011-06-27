В 1 сезоне сериала «Амазонки» четверка очаровательных спецагентов расследуют преступления, доказывая всему миру, что женская логика непредсказуема, а женскую красоту и вовсе нельзя победить. Аня, Варя, Женя и Лида являются сотрудницами спецотдела «Амазонки». Они с ловкостью раскрывают самые запутанные и сложные преступления. Там, где мужское мышление сталкивается с непреодолимыми преградами, в дело вступают сыщицы в юбках! В их руках оружие, мощность которого несравнима даже с атомной бомбы. Их козырь — женское чутье и бешеное обаяние, которым девушки могут сразить любого преступника наповал.