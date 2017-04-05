Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Chu-ri-eui yeo-wang season 1 watch online

Chu-ri-eui yeo-wang season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chu-ri-eui yeo-wang Seasons Season 1

Chu-ri-eui yeo-wang 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.3 IMDb
"Chu-ri-eui yeo-wang" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 April 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 April 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 April 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 April 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 April 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
20 April 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
26 April 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
27 April 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 May 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
4 May 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 May 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
11 May 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
17 May 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
18 May 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
24 May 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
25 May 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more