PoniMashka 2020, season 1

PoniMashka season 1 poster
ПониМашка 0+
Title Сезон 1
Number of episodes 12
Runtime 60 minutes
"PoniMashka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «ПониМашка» любознательная пони по имени Маша, а также ее друзья ослик Всезнайка и зебра Сметанка познают мир. Сперва они видят прекрасных бабочек над своей родной поляной и хотят понять, откуда они берутся. Машка думает, что это оторванные лепестки цветов или потерянные из-за ветра заколки. Затем Сметанка неожиданно теряет свои полоски, и ребятам приходится провести целое расследование. В процессе они узнают, каким животным и зачем нужны полоски. А еще герои замечают волшебные печенья, которые не могут поймать те ребята, которые не помыли перед едой руки. В общем, скучать ПониМашке и друзьям не придется!

"PoniMashka" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Откуда берутся бабочки?
Season 1 Episode 1
TBA
Похищение века
Season 1 Episode 2
TBA
Охота по-африкански
Season 1 Episode 3
TBA
Мятная луна
Season 1 Episode 4
TBA
Таинственный топинамбур
Season 1 Episode 5
TBA
Дружба с огоньком
Season 1 Episode 6
TBA
Дикий зверь
Season 1 Episode 7
TBA
Привет, балет!
Season 1 Episode 8
TBA
Вернуть Деда Мороза!
Season 1 Episode 9
TBA
Единорог, который всем помог
Season 1 Episode 10
TBA
Поход на Север
Season 1 Episode 11
TBA
Сопливый Джо
Season 1 Episode 12
TBA
