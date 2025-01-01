В 1 сезоне сериала «ПониМашка» любознательная пони по имени Маша, а также ее друзья ослик Всезнайка и зебра Сметанка познают мир. Сперва они видят прекрасных бабочек над своей родной поляной и хотят понять, откуда они берутся. Машка думает, что это оторванные лепестки цветов или потерянные из-за ветра заколки. Затем Сметанка неожиданно теряет свои полоски, и ребятам приходится провести целое расследование. В процессе они узнают, каким животным и зачем нужны полоски. А еще герои замечают волшебные печенья, которые не могут поймать те ребята, которые не помыли перед едой руки. В общем, скучать ПониМашке и друзьям не придется!