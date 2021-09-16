Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Barbaroslar: Akdeniz’in Kilici 2021 - 2022, season 1

Barbaroslar: Akdeniz’in Kilici season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Barbaroslar: Akdeniz’in Kilici Seasons Season 1

Barbaroslar: Akdeniz’in Kilici 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 32
Runtime 64 hours 0 minute
"Barbaroslar: Akdeniz’in Kilici" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Барбароссы: Меч Средиземноморья» бывший торговец Хызыр становится наследником огромной морской флотилии. Он решает оставить свое ремесло и пойти в услужение к султану Османской империи. Он становится капером, а затем и адмиралом турецкого флота. Вместе с ним в плавание уходят его младшие братья – молодые и отважные парни из рода Барбаросса. Очень скоро это имя становится синонимом ужаса для флота западных стран. Их называют пиратами, захватчиками и даже нечистой силой, но никто не может победить их в водах Средиземного и Эгейского моря. Между тем герои верны своему султану и действуют по кодексу чести.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Barbaroslar: Akdeniz’in Kilici List of episodes TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
16 September 2021
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
23 September 2021
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
30 September 2021
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
7 October 2021
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
14 October 2021
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
21 October 2021
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
28 October 2021
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
11 November 2021
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
18 November 2021
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
25 November 2021
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
2 December 2021
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
9 December 2021
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
16 December 2021
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
23 December 2021
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
30 December 2021
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
20 January 2022
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
27 January 2022
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
3 February 2022
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
10 February 2022
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
17 February 2022
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
24 February 2022
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
3 March 2022
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
10 March 2022
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
24 March 2022
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
31 March 2022
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
7 April 2022
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
14 April 2022
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
21 April 2022
29. Bölüm
Season 1 Episode 29
28 April 2022
30. Bölüm
Season 1 Episode 30
12 May 2022
31. Bölüm
Season 1 Episode 31
19 May 2022
32. Bölüm
Season 1 Episode 32
26 May 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more