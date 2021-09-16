В 1 сезоне сериала «Барбароссы: Меч Средиземноморья» бывший торговец Хызыр становится наследником огромной морской флотилии. Он решает оставить свое ремесло и пойти в услужение к султану Османской империи. Он становится капером, а затем и адмиралом турецкого флота. Вместе с ним в плавание уходят его младшие братья – молодые и отважные парни из рода Барбаросса. Очень скоро это имя становится синонимом ужаса для флота западных стран. Их называют пиратами, захватчиками и даже нечистой силой, но никто не может победить их в водах Средиземного и Эгейского моря. Между тем герои верны своему султану и действуют по кодексу чести.