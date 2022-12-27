Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Drakoshiya season 1 watch online

Drakoshiya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Drakoshiya Seasons Season 1

Дракошия 0+
Title Сезон 1
Season premiere 27 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 30 minutes
"Drakoshiya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дракошия» в волшебной стране, населенной магическими существами, действуют свои законы, ведь ее обитателя владеют магией. Они часто имеют дело с неприятностями, но обходятся с ними весьма оригинальными методами. Дракоша Тоша при помощи магических мыльных пузырей поднимает в воздух различные предметы и других дракош, Пауи владеет сверхъестественной силой, Рути управляет ростом растений, Мисоля является талантливым композитором и хореографом, Тутуча оживляет вещи, а Вундер изобретает нечто невиданное из облаков. Присматривает за шаловливыми дракошами мудрый дед Рубус – одушевленное дерево.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Drakoshiya" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 December 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
27 December 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more