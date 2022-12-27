В 1 сезоне сериала «Дракошия» в волшебной стране, населенной магическими существами, действуют свои законы, ведь ее обитателя владеют магией. Они часто имеют дело с неприятностями, но обходятся с ними весьма оригинальными методами. Дракоша Тоша при помощи магических мыльных пузырей поднимает в воздух различные предметы и других дракош, Пауи владеет сверхъестественной силой, Рути управляет ростом растений, Мисоля является талантливым композитором и хореографом, Тутуча оживляет вещи, а Вундер изобретает нечто невиданное из облаков. Присматривает за шаловливыми дракошами мудрый дед Рубус – одушевленное дерево.