Krasnyy Yar season 1 watch online

Season premiere 30 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Красный яр» история начинается в 1860 году, когда в Енисейской губернии обнаруживаются богатые месторождения золота. На прииски съезжаются все охотники за прибылью – от купцов и политиков до ссыльных офицеров и беглых каторжников. В Сибири начинается настоящая кровавая война за проклятый металл. Проходят годы, дела минувших дней забываются. В современный Красноярск приезжает странная парочка – «русская француженка» Барбара и ученый-историк Виктор. Они объясняют свой визит съемками документального фильма. Однако на самом деле гости надеются отыскать еще не иссякший старинный золотой прииск.

6.4
6.7 IMDb
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 January 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 January 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 February 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 February 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
2 February 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 February 2023
