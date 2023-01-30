В 1 сезоне сериала «Красный яр» история начинается в 1860 году, когда в Енисейской губернии обнаруживаются богатые месторождения золота. На прииски съезжаются все охотники за прибылью – от купцов и политиков до ссыльных офицеров и беглых каторжников. В Сибири начинается настоящая кровавая война за проклятый металл. Проходят годы, дела минувших дней забываются. В современный Красноярск приезжает странная парочка – «русская француженка» Барбара и ученый-историк Виктор. Они объясняют свой визит съемками документального фильма. Однако на самом деле гости надеются отыскать еще не иссякший старинный золотой прииск.