Date with saie 2018, season 1

Date with saie season 1 poster
Date with saie 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 3 minutes
"Date with saie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Свидание с Сайи» популярную актрису Сайи Тамханкар похищают прямо со съемочной площадки. Мужчина представляется режиссером и называет себя Рагхунатх. В прошлом этот человек уже встречался с Сайи, но в тот момент он предстал перед ней в другом обличии. Он преследовал Сайи и пытался изменить ее распорядок дня, чтобы устроить ей свидание за кофе. Затем он подкупил личного помощника Сайи, Бхану, чтобы получить информацию о ее местонахождении. Одержимый фанат отправился в кинотеатр после того, как Бхану сообщил ему, что Сайи будет смотреть там фильм, но попал не в тот кинозал.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb
"Date with saie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Director is God!
Season 1 Episode 1
5 December 2018
Coffee with Saie
Season 1 Episode 2
5 December 2018
Hide and Seek
Season 1 Episode 3
5 December 2018
No entry. Danger ahead!
Season 1 Episode 4
5 December 2018
Home Sweet Home
Season 1 Episode 5
5 December 2018
I love you
Season 1 Episode 6
5 December 2018
Story of the devil!
Season 1 Episode 7
5 December 2018
Beginning of the end
Season 1 Episode 8
5 December 2018
The End
Season 1 Episode 9
5 December 2018
