В 1 сезоне сериала «Свидание с Сайи» популярную актрису Сайи Тамханкар похищают прямо со съемочной площадки. Мужчина представляется режиссером и называет себя Рагхунатх. В прошлом этот человек уже встречался с Сайи, но в тот момент он предстал перед ней в другом обличии. Он преследовал Сайи и пытался изменить ее распорядок дня, чтобы устроить ей свидание за кофе. Затем он подкупил личного помощника Сайи, Бхану, чтобы получить информацию о ее местонахождении. Одержимый фанат отправился в кинотеатр после того, как Бхану сообщил ему, что Сайи будет смотреть там фильм, но попал не в тот кинозал.