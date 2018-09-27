Menu
Hyungbuoegwa season 1 watch online

Hyungbuoegwa season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hyungbuoegwa Seasons Season 1

Hyungbuoegwa 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 32
Runtime 18 hours 40 minutes
"Hyungbuoegwa" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кардиохирурги» три хирурга работают в отделении торакальной хирургии корейской клиники Тэсан и ежедневно сталкиваются со множеством трудностей. Регулярно они спасают жизни людей, зачастую жертвуя правилам или личными жизнями. Пак Тхэ Су — молодой и перспективный доктор, который стал фигурантом скандального дела. Он рассчитывает достать сердце для своей матери, жизни которой угрожает смертельно опасное заболевание. Чхве Сук Хан — блистательный, но недооцененный хирург. И девушка по имени Юн Су Ен, чудом выскользнувшая из рук смерти, которая после этого решила заняться медициной. 

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb
"Hyungbuoegwa" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Doctors Aren't Almighty
Season 1 Episode 1
27 September 2018
I'm Going to Save My Mom
Season 1 Episode 2
27 September 2018
I Want to Become a Doctor
Season 1 Episode 3
27 September 2018
You're Still a Doctor
Season 1 Episode 4
27 September 2018
Super Glue
Season 1 Episode 5
3 October 2018
It’s Beating!
Season 1 Episode 6
3 October 2018
Not as Long as I’m Around
Season 1 Episode 7
4 October 2018
The Hospital Smells Great
Season 1 Episode 8
4 October 2018
Surgery for Answers
Season 1 Episode 9
10 October 2018
You Need to Live to Watch Your Daughter Die
Season 1 Episode 10
10 October 2018
A Tragic Car Accident
Season 1 Episode 11
11 October 2018
A Possible Donor
Season 1 Episode 12
11 October 2018
What About My Mother?
Season 1 Episode 13
17 October 2018
The First Trauma Heart Transplant
Season 1 Episode 14
17 October 2018
Goodbye Mother
Season 1 Episode 15
18 October 2018
A Full Recovery
Season 1 Episode 16
18 October 2018
Come Back to Taesan University Hospital
Season 1 Episode 17
24 October 2018
The Live Procedure Commences
Season 1 Episode 18
24 October 2018
I Want to Return to Taesan Univeristy Hospital
Season 1 Episode 19
25 October 2018
What Kind of a Doctor Do You Want to Become?
Season 1 Episode 20
25 October 2018
Count Number Three
Season 1 Episode 21
31 October 2018
Dad, I Will Keep Taesan University Hospital Safe
Season 1 Episode 22
31 October 2018
Do You Really Trust My Uncle?
Season 1 Episode 23
1 November 2018
No One Can Know About This
Season 1 Episode 24
1 November 2018
Death on the Table
Season 1 Episode 25
7 November 2018
A Heart Better Be Ready
Season 1 Episode 26
7 November 2018
You Don’t Know Everything
Season 1 Episode 27
8 November 2018
I Need More Than Just Your Word
Season 1 Episode 28
8 November 2018
Hospitals Need to Make Money
Season 1 Episode 29
14 November 2018
New Competition
Season 1 Episode 30
14 November 2018
It Never Left Taesan
Season 1 Episode 31
15 November 2018
Stealing a Heart
Season 1 Episode 32
15 November 2018
TV series release schedule
