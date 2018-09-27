В 1 сезоне сериала «Кардиохирурги» три хирурга работают в отделении торакальной хирургии корейской клиники Тэсан и ежедневно сталкиваются со множеством трудностей. Регулярно они спасают жизни людей, зачастую жертвуя правилам или личными жизнями. Пак Тхэ Су — молодой и перспективный доктор, который стал фигурантом скандального дела. Он рассчитывает достать сердце для своей матери, жизни которой угрожает смертельно опасное заболевание. Чхве Сук Хан — блистательный, но недооцененный хирург. И девушка по имени Юн Су Ен, чудом выскользнувшая из рук смерти, которая после этого решила заняться медициной.