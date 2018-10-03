Menu
Melodiya lyubvi 2018, season 1

Melodiya lyubvi

Мелодия любви 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Melodiya lyubvi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мелодия любви» Константин и Дина познакомились в консерватории и начали встречаться. Через 10 лет Костя сделал карьеру музыкального продюсера, а Дина отказалась от профессии ради работы со стальным высоким заработком. Она обзавелась квартирой и автомобилем, вот только замуж выйти не смогла. На встрече выпускников потенциальный жених пришел в компании другой девушки и объявил об их разрыве. Но даже после этого целеустремленная красавица Дина не опустила руки. Он познакомилась с солистом уличной музыкальной группы и влюбилось. Однако вскоре выяснилось, что парень в драных джинсах скрывает от нее правду о себе...

"Melodiya lyubvi" season 1 list of episodes
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 October 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 October 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 October 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 October 2018
