В 1 сезоне сериала «Мелодия любви» Константин и Дина познакомились в консерватории и начали встречаться. Через 10 лет Костя сделал карьеру музыкального продюсера, а Дина отказалась от профессии ради работы со стальным высоким заработком. Она обзавелась квартирой и автомобилем, вот только замуж выйти не смогла. На встрече выпускников потенциальный жених пришел в компании другой девушки и объявил об их разрыве. Но даже после этого целеустремленная красавица Дина не опустила руки. Он познакомилась с солистом уличной музыкальной группы и влюбилось. Однако вскоре выяснилось, что парень в драных джинсах скрывает от нее правду о себе...