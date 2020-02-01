В 1 сезоне сериала «Спина к спине» в центре событий оказывается троица необычных веселых приятелей. Рюк, Ботя и Моли – рюкзачки, живущие за плечами своих хозяев и хранящие их вещи и секреты. Больше всего эти друзья любят дальние путешествия и увлекательные приключения. Ведь они видят мир лишь тогда, когда люди надевают их на спину и берут с собой. И все же они могут впутаться в историю и сами, стоит лишь оставить их одних дома без присмотра. Рюкзачки то что-то потеряют и общими усилиями ищут, то вывалятся из окна квартиры и разыскивают своих хозяев, а то познакомятся с чужими недружелюбными сумками.