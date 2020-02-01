Menu
Spina k spine season 1 watch online

Spina k spine season 1 poster
Spina k spine

Спина к спине 0+
Original title Серия 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 26
Runtime 2 hours 36 minutes
"Spina k spine" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Спина к спине» в центре событий оказывается троица необычных веселых приятелей. Рюк, Ботя и Моли – рюкзачки, живущие за плечами своих хозяев и хранящие их вещи и секреты. Больше всего эти друзья любят дальние путешествия и увлекательные приключения. Ведь они видят мир лишь тогда, когда люди надевают их на спину и берут с собой. И все же они могут впутаться в историю и сами, стоит лишь оставить их одних дома без присмотра. Рюкзачки то что-то потеряют и общими усилиями ищут, то вывалятся из окна квартиры и разыскивают своих хозяев, а то познакомятся с чужими недружелюбными сумками.

"Spina k spine" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Спасти Ботю
Season 1 Episode 1
1 February 2020
Потеряшки
Season 1 Episode 2
2 February 2020
Комната чудес
Season 1 Episode 3
3 February 2020
В темноте
Season 1 Episode 4
4 February 2020
Большая стирка
Season 1 Episode 5
5 February 2020
Дверь в Антарктиду
Season 1 Episode 6
6 February 2020
Волшебная лавка
Season 1 Episode 7
7 February 2020
Двойник
Season 1 Episode 8
8 February 2020
Лабиринт
Season 1 Episode 9
9 February 2020
Дикий Дикий Запад
Season 1 Episode 10
10 February 2020
Проклятие скарабея
Season 1 Episode 11
11 February 2020
Предки
Season 1 Episode 12
12 February 2020
Сокровище Клайда
Season 1 Episode 13
13 February 2020
Умная школа
Season 1 Episode 14
14 February 2020
Маскарад
Season 1 Episode 15
15 February 2020
Вернувшие Новый год
Season 1 Episode 16
16 February 2020
Шоу талантов
Season 1 Episode 17
17 February 2020
Рыцарский турнир
Season 1 Episode 18
18 February 2020
Модники
Season 1 Episode 19
19 February 2020
Мастер Лям-Фу
Season 1 Episode 20
20 February 2020
Хамелеон
Season 1 Episode 21
21 February 2020
Кубок по лямкоболу
Season 1 Episode 22
22 February 2020
Багажное отделение
Season 1 Episode 23
23 February 2020
Подвиги Рюкзакла
Season 1 Episode 24
24 February 2020
Чулан
Season 1 Episode 25
25 February 2020
Клонитатор
Season 1 Episode 26
26 February 2020
TV series release schedule
