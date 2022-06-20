Menu
Sevmek Zamanı 2022, season 1

Sevmek Zamanı season 1 poster
Sevmek Zamanı 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 10 hours 0 minute
"Sevmek Zamanı" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Время любить» молодая девушка по имени Фирузе садится на паром в попытках сбежать от своего несчастного и грустного прошлого. Ее родные погибли, а любимый человек предал, и ей остается надеяться лишь на чудо. Как ни странно, оно происходит. На пароме красавица знакомится с очаровательным, но чрезмерно загадочным мужчиной Кааном. Он похож на серьезного человека, явно хорошо зарабатывает, а главное – между ними пробегает искра с первого взгляда. Чем больше они общаются, тем сильнее погружаются в души друг друга и уже не могут расстаться. Но Каан страдает муками совести, ведь он врет любимой.

Series rating

4.9
Rate 11 votes
5 IMDb
"Sevmek Zamanı" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 June 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 June 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 July 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 July 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 July 2022
TV series release schedule
