В 1 сезоне сериала «Время любить» молодая девушка по имени Фирузе садится на паром в попытках сбежать от своего несчастного и грустного прошлого. Ее родные погибли, а любимый человек предал, и ей остается надеяться лишь на чудо. Как ни странно, оно происходит. На пароме красавица знакомится с очаровательным, но чрезмерно загадочным мужчиной Кааном. Он похож на серьезного человека, явно хорошо зарабатывает, а главное – между ними пробегает искра с первого взгляда. Чем больше они общаются, тем сильнее погружаются в души друг друга и уже не могут расстаться. Но Каан страдает муками совести, ведь он врет любимой.