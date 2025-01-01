В 1 сезоне сериала The Answers действие происходит в недалеком будущем. В центре событий оказывается молодая женщина, которая присоединяется к необычному эксперименту. Организаторы обещают женщинам, которые согласились стать подопытными, раскрыть все тайны любви. Вместе с другими женщинами она перебирается в идиллическое место, которое тщательно спрятано от посторонних глаз. Женщины беседуют и спустя некоторое время выясняют, что происходит. Они задаются резонным вопросом: почему каждая из них ходит на свидания с одним и тем же мужчиной? Его личность покрыта ореолом таинственности...