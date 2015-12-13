В 1 сезоне сериала «Всплеск любви» старшеклассница Тан-би терпеть не может математику. Все вокруг убеждены, что ей ни за что не сдать предстоящий экзамен, да и сама школьница не возлагает особый надежд. Утром накануне занятия будто весь мир ополчился против нее: ужасная погода, чудовищное настроение, опаздывающий транспорт. Тан-би торопится, мчится под дождем, забыв дома зонт, и внезапно замирает на детской площадке. На ум приходит мысль, как здорово было бы испариться. Тан-би прыгает в лужу и внезапно попадает во времена династии Чосон. В стране засуха, и жители нуждаются в помощи. И кажется, Тан-би знает, что нужно делать...