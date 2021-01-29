В 1 сезоне сериала «Игра с огнем» в центре событий оказывается простая советская семья – родители с маленьким сыном на руках. Неожиданно глава семейства – интеллигент-неудачник – решает организовать нелегальный бизнес. Герой вовсе не одержим жаждой наживы, у него высокая, но труднодостижимая цель: его сыну поставили смертельный диагноз, и спасти ребенка может лишь один доктор, который живет в Соединенных Штатах Америки. У главного героя совсем немного времени, чтобы накопить миллион долларов и найти способ вывезти своего сына за границу. Впереди его ожидает множество испытаний.\