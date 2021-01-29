Menu
Igra s ognem season 1 watch online

Igra s ognem season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Igra s ognem Seasons Season 1

Игра с огнем 18+
Title Сезон 1
Season premiere 29 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Igra s ognem" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Игра с огнем» в центре событий оказывается простая советская семья – родители с маленьким сыном на руках. Неожиданно глава семейства – интеллигент-неудачник – решает организовать нелегальный бизнес. Герой вовсе не одержим жаждой наживы, у него высокая, но труднодостижимая цель: его сыну поставили смертельный диагноз, и спасти ребенка может лишь один доктор, который живет в Соединенных Штатах Америки. У главного героя совсем немного времени, чтобы накопить миллион долларов и найти способ вывезти своего сына за границу. Впереди его ожидает множество испытаний.\

"Igra s ognem" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
29 January 2021
Серия 02
Season 1 Episode 2
29 January 2021
Серия 03
Season 1 Episode 3
29 January 2021
Серия 04
Season 1 Episode 4
29 January 2021
Серия 05
Season 1 Episode 5
29 January 2021
Серия 06
Season 1 Episode 6
29 January 2021
Серия 07
Season 1 Episode 7
30 January 2021
Серия 08
Season 1 Episode 8
30 January 2021
Серия 09
Season 1 Episode 9
30 January 2021
Серия 10
Season 1 Episode 10
30 January 2021
Серия 11
Season 1 Episode 11
30 January 2021
Серия 12
Season 1 Episode 12
30 January 2021
