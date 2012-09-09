Menu
Otcovskiy instinkt 2012, season 1

Отцовский инстинкт 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Otcovskiy instinkt" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отцовский инстинкт» в центре событий оказывается Андрей Перевалов, который является служащим в ЖЭКе. Его супруга Вера ждет ребенка. Однажды она отправляется в гости к подруге. Машина, в которой ехала Вера, попадает в дорожно-транспортное происшествие. Водитель погибает на месте. Веру в тяжелейшем состоянии доставляют в роддом, где врач Ольга Михайлова спасает жизнь ребенка. В этот же день в клинике умирает младенец, которого родила женщина с наркотической зависимостью. По случайной оплошности со стороны молодой медсестры покойником назначают сына умершей Веры…

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Otcovskiy instinkt" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 September 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 September 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 September 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 September 2012
TV series release schedule
