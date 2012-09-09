В 1 сезоне сериала «Отцовский инстинкт» в центре событий оказывается Андрей Перевалов, который является служащим в ЖЭКе. Его супруга Вера ждет ребенка. Однажды она отправляется в гости к подруге. Машина, в которой ехала Вера, попадает в дорожно-транспортное происшествие. Водитель погибает на месте. Веру в тяжелейшем состоянии доставляют в роддом, где врач Ольга Михайлова спасает жизнь ребенка. В этот же день в клинике умирает младенец, которого родила женщина с наркотической зависимостью. По случайной оплошности со стороны молодой медсестры покойником назначают сына умершей Веры…