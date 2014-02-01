В 1 сезоне сериала «Дождаться любви» у Али всегда отбоя не было от поклонников. Брат ее лучшей подруги Вова много лет добивался внимания девушки. Он заботливый, спокойный и рассудительный, но Аля не питает к нему ничего, кроме дружеской симпатии. После смерти Алиной бабушки появилась родственница, которая решила сосватать Але своего сына – уголовника Николая. Таким образом, женщина решила заполучить оставшуюся квартиру и бизнес. Чтобы спастись от нежелательного брака, Аля в конце концов поддается на уговоры подруги и соглашается выйти замуж за нелюбимого Вову. Но во время подготовки к свадебному торжеству судьба сводит ее с Глебом...