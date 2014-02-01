Menu
Russian
Дождаться любви 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Дождаться любви» у Али всегда отбоя не было от поклонников. Брат ее лучшей подруги Вова много лет добивался внимания девушки. Он заботливый, спокойный и рассудительный, но Аля не питает к нему ничего, кроме дружеской симпатии. После смерти Алиной бабушки появилась родственница, которая решила сосватать Але своего сына – уголовника Николая. Таким образом, женщина решила заполучить оставшуюся квартиру и бизнес. Чтобы спастись от нежелательного брака, Аля в конце концов поддается на уговоры подруги и соглашается выйти замуж за нелюбимого Вову. Но во время подготовки к свадебному торжеству судьба сводит ее с Глебом...

Серия 1
Season 1 Episode 1
1 February 2014
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 February 2014
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 February 2014
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 February 2014
