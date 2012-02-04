Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kaby ya byla carica season 1 watch online

Kaby ya byla carica season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kaby ya byla carica Seasons Season 1

Кабы я была царица 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 February 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Kaby ya byla carica" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кабы я была царица» юные годы Тамары прошли в заботе о младших сестрах. Она так и не сумела построить собственного счастья. Девушки выросли и вылетели из семейного гнезда, однако съехались снова спустя годы, чтобы помянуть покойную маму. Героини начали вспоминать детскую забаву – игру с фразой «Кабы я была царица…». Когда были маленькими, девочки фантазировали о принцах и сладостях, теперь же Тома хочет свой дом, Виктория мечтает найти богатого жениха, а тихая застенчивая Соня так же, как встарь, не может придумать мечты. Но судьба уже приготовила для каждой свой подарок.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
"Kaby ya byla carica" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 February 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 February 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 February 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 February 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more