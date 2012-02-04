В 1 сезоне сериала «Кабы я была царица» юные годы Тамары прошли в заботе о младших сестрах. Она так и не сумела построить собственного счастья. Девушки выросли и вылетели из семейного гнезда, однако съехались снова спустя годы, чтобы помянуть покойную маму. Героини начали вспоминать детскую забаву – игру с фразой «Кабы я была царица…». Когда были маленькими, девочки фантазировали о принцах и сладостях, теперь же Тома хочет свой дом, Виктория мечтает найти богатого жениха, а тихая застенчивая Соня так же, как встарь, не может придумать мечты. Но судьба уже приготовила для каждой свой подарок.