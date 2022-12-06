В 1 сезоне сериала «Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо» представлена ужасная, но малоизвестная история систематического насилия в Ла Лус дель Мундо. Несколько десятков людей, большинство из которых были совсем молоды, стали жертвами садистского обращения со стороны лидеров религиозного культа. Руководители секты обещали последователям «спасение души», но вместо этого создали систему, где над сектантами постоянно издевались и унижали. Несмотря на то что в результате лидеры секты оказались на скамье подсудимых, средства массовой информации недостаточно осветили эту животрепещущую историю.