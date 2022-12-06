Menu
Unveiled: Surviving La Luz del Mundo season 1 watch online

Unveiled: Surviving La Luz del Mundo season 1 poster
Unveiled: Surviving La Luz del Mundo

Unveiled: Surviving La Luz del Mundo 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"Unveiled: Surviving La Luz del Mundo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Обнародовано: Выжившие в Ла Лус дель Мундо» представлена ужасная, но малоизвестная история систематического насилия в Ла Лус дель Мундо. Несколько десятков людей, большинство из которых были совсем молоды, стали жертвами садистского обращения со стороны лидеров религиозного культа. Руководители секты обещали последователям «спасение души», но вместо этого создали систему, где над сектантами постоянно издевались и унижали. Несмотря на то что в результате лидеры секты оказались на скамье подсудимых, средства массовой информации недостаточно осветили эту животрепещущую историю.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb
Season 1 list of episodes
Season 1
Darkness in the Light of the World
Episode 1
6 December 2022
Unconditional
Episode 2
6 December 2022
A Fight for Justice
Episode 3
6 December 2022
TV series release schedule
