В 1 сезоне сериала «Регентша. Жена правителя» молодая супруга бывшего городского правителя Ана Осорес после замужества стала вхожа в обособленное и консервативное общество. Но в глубине души девушка продолжает мечтать о том, что делает ее жизнь осмысленной: о любви к Богу. В светском обществе девушка получает поддержку со стороны трех абсолютно разных мужчин: своего супруга, руководителя местной церкви дона Фермина де Паса и политического деятеля Альваро Месии, о котором ходит слава ловеласа. Четыре романтические связи приводят Ану и близких ей людей к неожиданным последствиям.