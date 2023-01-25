В 1-м сезоне сериала «Сато» родители пятилетнего Кости шокированы поведением своего маленького сына. Неожиданно ребенок начинает рассказывать всем, что он является контр-адмиралом космического корабля и зовут его Сато. Семье приходится прибегнуть к помощи психоаналитика Дарьи. Мальчик регулярно посещает сеансы и все больше поражает специалиста. Костя делится с ней историей кровопролитных схваток и деталями биографии Сато. Кроме того, его удивительные для ребенка этого возраста умственные способности просто поражают воображение. Даше предстоит выяснить, что это – заболевание, изощренная игра или феномен?