Kalp Yarası 2021 - 2022, season 1

Season premiere 28 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 32
Runtime 64 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Сердечная рана» в центре событий оказались наследный принц Ферит и молодая девушка по имени Айше. Ей удалось всего добиться самостоятельно. Ферит планирует вступить в брачный союз с дочерью семейства Вароглу — Ханде. Однако прямо накануне свадебной церемонии он сталкивается с предательством. Ферит потрясен. Именно в это время судьба сталкивает его с Айше. В ее жизни тоже весьма непростой период. Случайная встреча становится началом большой истории любви... Ферит и Айше оказываются за одним столом во время свадебного торжества. Все находятся в недоумении. Ханде нечаянно стреляет в Айше, надеясь попасть в Ямана...

6.1
Rate 12 votes
6.2 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
28 June 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 July 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 July 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 July 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 August 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 August 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
16 August 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 August 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
30 August 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
6 September 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
13 September 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 September 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 September 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
4 October 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
11 October 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
18 October 2021
Episode 17
Season 1 Episode 17
25 October 2021
Episode 18
Season 1 Episode 18
1 November 2021
Episode 19
Season 1 Episode 19
8 November 2021
Episode 20
Season 1 Episode 20
15 November 2021
Episode 21
Season 1 Episode 21
22 November 2021
Episode 22
Season 1 Episode 22
29 November 2021
Episode 23
Season 1 Episode 23
6 December 2021
Episode 24
Season 1 Episode 24
13 December 2021
Episode 25
Season 1 Episode 25
20 December 2021
Episode 26
Season 1 Episode 26
27 December 2021
Episode 27
Season 1 Episode 27
17 January 2022
Episode 28
Season 1 Episode 28
24 January 2022
Episode 29
Season 1 Episode 29
31 January 2022
Episode 30
Season 1 Episode 30
7 February 2022
Episode 31
Season 1 Episode 31
14 February 2022
Episode 32
Season 1 Episode 32
21 February 2022
