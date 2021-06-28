В 1 сезоне сериала «Сердечная рана» в центре событий оказались наследный принц Ферит и молодая девушка по имени Айше. Ей удалось всего добиться самостоятельно. Ферит планирует вступить в брачный союз с дочерью семейства Вароглу — Ханде. Однако прямо накануне свадебной церемонии он сталкивается с предательством. Ферит потрясен. Именно в это время судьба сталкивает его с Айше. В ее жизни тоже весьма непростой период. Случайная встреча становится началом большой истории любви... Ферит и Айше оказываются за одним столом во время свадебного торжества. Все находятся в недоумении. Ханде нечаянно стреляет в Айше, надеясь попасть в Ямана...