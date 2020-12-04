В 1 сезоне сериала «Короли Йоханнесбурга» Мо и Саймон Масире – братья, имена которых известны каждому в Йоханнесбурге, ЮАР. Они – прямые наследники самого большого и влиятельного преступного клана, держащие в своих руках всю городскую мафию и подпольный бизнес. Но история семьи Масире уходит корнями в далекое и неприятное прошлое, от которого не помогут отделаться ни деньги, ни власть. Опасаясь семейного проклятия, братья с готовностью принимают удары судьбы. Но самым главным испытанием для них оказывается не отвоевать первенство и не покорить город, а сохранить взаимное доверие и родственные узы.