В 1 сезоне сериала «Муж на 100 дней» в корейской провинции живет молодая и симпатичная вдова Ли Юль. Старика-мужа она не любила, а потому теперь вполне довольна своим статусом одинокой независимой женщины. Но на ее голову обрушивается несчастье: принц из династии Чосон Ли Юль приказывает срочно выдать замуж всех жен. Таким образом он хочет задобрить небеса, чтобы избежать голода и остановить засуху. Девушка злится на правителя, но не может идти против его воли. К счастью, ей вовремя попадается симпатичный юный дурачок, не помнящий о себе ничего. Его она и назначает своим новым супругом, не догадываясь, что это и есть тот самый принц.